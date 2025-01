Bonus bollette confermato nel 2025 con nuovi requisiti Isee: quanto dura, come richiederlo e a quanto ammonta

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Anche nel 2025 il bonus sociale bollette è confermato per le famiglie in difficoltà economiche o fisiche, con agevolazioni su elettricità, gas e acqua, ma i requisiti Isee variano. Il bonus è valido per 12 mesi e cambia in base alla composizione familiare e ai consumi. Lo strumento include anche un bonus gas stagionale e idrico, con importi differenziati in base a vari parametri.

Bonus sociale bollette confermato nel 2025

Le famiglie in difficoltà potranno fare richiesta per il bonus sociale bollette anche nel 2025.

Per accedere al beneficio, che ha l’obiettivo di alleggerire il peso delle spese per i servizi essenziali, è necessario rispettare specifici requisiti economici, determinati tramite l’Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Fonte foto: IPA

Il bonus bollette 2025 sarà legato a diversi requisiti Isee

I nuovi requisiti Isee

Le famiglie interessate devono presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) per ottenere il certificato Isee, requisito fondamentale per poter beneficiare della misura.

Per il 2025, i requisiti aggiornati per accedere al bonus sociale sono i seguenti:

un Isee massimo di 9.530 euro per le famiglie con meno di quattro figli a carico;

un Isee di massimo 20.000 euro per quelle con quattro o più figli;

Le famiglie con un Isee tra 9.530 e 15.000 euro possono ottenere un bonus pari all’80% dell’importo totale, come specificato nel comunicato di Arera del 10 gennaio 2024, relativo agli sgravi per i clienti in difficoltà economica nel settore dell’elettricità e del gas.

Come funziona il bonus sociale bollette

I bonus sociali, che si estendono per 12 mesi, offrono riduzioni sui costi di elettricità, gas e acqua, calcolate in base al consumo medio e alla struttura del nucleo familiare.

Per l’energia elettrica, il bonus viene automaticamente applicato in bolletta alle famiglie con Isee idoneo, sulla base di una compensazione fissa che varia a seconda del numero di membri del nucleo.

Nel 2024 era stato introdotto un supporto extra per il primo trimestre, pensato per aiutare le famiglie durante l’inverno, ma questa misura non sarà riproposta nel 2025.

A quanto ammonta il bonus bollette 2025

Gli importi del bonus, definiti in base al disagio economico e alla composizione familiare, sono:

113,46 euro annui per famiglie con 1-2 membri;

146,40 euro per nuclei di 3 persone;

161,04 euro per famiglie con 4 o più componenti.

Il bonus gas varia in base alla stagione, con importi maggiori nei mesi invernali a causa dell’uso del riscaldamento. Per i nuclei fino a 4 persone, il beneficio parte da circa 11,04 euro per l’uso di acqua calda e cottura, arrivando fino a 64,64 euro nelle zone più fredde.

Per famiglie con più di 4 componenti, l’importo parte da 15,64 euro, raggiungendo un massimo di 61,64 euro.

Il bonus idrico copre 18,25 metri cubi d’acqua annui per ogni membro della famiglia, pari a 50 litri al giorno per persona, e varia a seconda delle tariffe locali per acquedotto, fognatura e depurazione.