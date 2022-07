Bonus benzina da 200 euro, l'aiuto non è per tutti: come funziona e chi sono gli esclusi

Un bonus benzina da 200 euro contro il caro carburanti. L’Agenzia delle entrate ha pubblicato le istruzioni di erogazione per quei datori di lavoro del settore privato che vogliano elargire ai dipendenti i buoni benzina.

Cos’è il bonus benzina da 200 euro

È questa la soluzione-tampone del governo per venire incontro agli automobilisti in vista degli esodi estivi in queste drammatiche settimane in cui crisi economica e guerra rischiano di far salire ulteriormente i prezzi alla pompa. La misura è stata approvata nell’ambito del decreto Ucraina-bis.

I bonus sono erogabili solo entro il 2022 e fino all’importo massimo di 200 euro a lavoratore. Il datore di lavoro potrà distribuire i buoni ai dipendenti entro e non oltre il 12 gennaio 2023.

La misura è deducibile dal reddito d’impresa e per i dipendenti è totalmente esentasse.

Bonus carburante 2022: a chi spetta

Il bonus benzina da 200 euro, che non va confuso con l’altro bonus da 200 euro stanziato dal governo Draghi, vale per il rifornimento di qualsiasi tipo di combustibile: benzina, gasolio, gpl, metano ed anche per i veicoli elettrici.

I beneficiari sono i lavoratori dipendenti delle aziende private, identificati dall’articolo 2094 del codice civile, che si vedranno elargire il buono direttamente dal datore di lavoro senza la necessità di accordi contrattuali.

Tutti i lavoratori con contratto di subordinazione avranno diritto alla misura, a prescindere dall’importo dello stipendio, dalla qualifica e dal monte ore lavorato. Via libera all’erogazione, dunque, anche per apprendisti e lavoratori part-time.

È inoltre necessario specificare che il bonus benzina sarà erogato esclusivamente su base volontaria dal datore di lavoro, che potrà stabilirne l’importo fino al limite fissato per legge di 200 euro.

Bonus benzina 2022: gli esclusi

Esclusi dalla misura tutti i lavoratori del settore privato che non hanno un contratto di lavoro subordinato, come i tirocinanti e i Co.Co.Co.

La circolare dell’Agenzia delle entrate chiarisce che la misura si applica anche ai soggetti che non svolgono un’attività commerciale e ai lavoratori autonomi, a patto che abbiano dipendenti come, ad esempio, nel caso degli studi professionali.

Esclusi anche tutti i lavoratori del settore pubblico, compresi gli insegnanti.

Bonus benzina: c’è il diritto di cumulo

Il buono va ad aggiungersi ad altre eventuali misure che il datore di lavoro può erogare a beneficio dei dipendenti.

Il bonus benzina 2022 può cioè essere erogato oltre al bonus spesa, a patto che in busta paga vengano specificate le due diverse voci.