Bonus 550 euro per i lavoratori part time: come richiederlo e chi può ottenerlo

Arriva un altro bonus. Oltre a quello una tantum di 200 euro, pensato per i lavoratori, i pensionati e i beneficiari del Reddito di cittadinanza al fine di far fronte ai rincari energetici, spunta un’altra agevolazione. Il Governo Draghi, attraverso il ministro del Lavoro Andrea Orlando, ha presentato alla Camera un nuovo aiuto, sempre una tantum. Si tratta del cosiddetto bonus 550 euro, pensato per i lavoratori part time. Ecco come richiederlo, chi può ottenerlo e cosa si deve fare per riceverlo.

Cos’è il bonus 550 euro per i lavoratori part time

Il bonus 550 euro non è ancora stato approvato: prima dovrà passare al Senato.

Si tratta comunque di un’agevolazione pensata per i dipendenti di aziende private che lo scorso anno, ossia nel 2021, hanno avuto un contratto a tempo parziale ciclico verticale.

In sostanza, il bonus 550 euro è per chi ha lavorato part time in alcuni mesi dell’anno (negli altri, invece, si è restati a casa).

Quando entrerà in vigore e chi potrà richiederlo

Il bonus 550 euro è atteso entro la fine di luglio: al contrario dei precedenti, infatti, affinché entri in vigore non basta un decreto attuativo interministeriale, ma una legge.

In quella di Bilancio 2022, comunque, erano stati previsti circa 30 milioni di euro per finanziare l’agevolazione.

I requisiti per richiederlo dovrebbero essere:

essere stati dipendenti, nel 2021, con un contratto di tipo part time ciclico;

aver accumulato periodi “non interamente lavorati” da 7 a 20 settimane ;

; non aver avuto altri rapporti di lavoro subordinato;

non essere titolari di pensione;

non percepire la NASpI.

Cosa succede a chi ha ricevuto il bonus 200 euro

Il Bonus 550 è versato una tantum direttamente dall’Inps e non concorre alla formazione del reddito.

Questa agevolazione non entra in conflitto con il Bonus 200 euro (che ha l’obiettivo di tutelare il potere di acquisto di numerose categorie di italiani, dai lavoratori ai pensionati, per far fronte all’inflazione), il cui testo è sempre contenuto nel Dl Aiuti.