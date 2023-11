Bombola del gas scoppia a Pordenone, casa devastata dall'esplosione a Rorai Grande: 4 feriti, uno è grave

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

Quattro feriti a causa di una violenta esplosione a Rorai Grande di Pordenone. È successo nella mattina di venerdì 10 novembre, intorno alle 8, in via Planton: l’origine da ricercare nello scoppio di una bombola del gas.

La bombola esplosa a Rorai Grande di Pordenone

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori con l’elicottero del servizio medico d’emergenza 118.

Al momento, le informazioni disponibili sono limitate.

Fonte foto: ANSA Il personale sanitario è giunto sul posto dell’esplosione anche con l’elisoccorso

Intervento anche da parte delle squadre del comando dei Vigili del fuoco di Pordenone, supportate dalla squadra del distaccamento di Sacile.

Sono tutt’ora in corso le operazioni per la messa in sicurezza dell’abitazione e di tutta l’area interessata dall’esplosione.

Oltre ai Vigili del fuoco e al personale sanitario, giunto con l’elisoccorso, sono presenti anche i carabinieri.

Per cause ancora in corso di accertamento, lo scoppio sarebbe dovuto a una perdita di gas.

Il boato dell’esplosione sentito dai vicini

Come riporta il Messaggero Veneto, il boato è stato fortissimo e l’esplosione si è sentita nitidamente anche a distanza.

I carabinieri del Norm (Nucleo Operativo e Radiomobile) stanno indagando: lo scoppio sarebbe stato causato da fuga di gas avvenuta dal piano cottura all’interno di una casetta.

La deflagrazione ha divelto un tetto e sfondato una parete interna, scaraventando le tegole a trenta metri di distanza.

La potente onda d’urto ha colpito anche il cancello d’ingresso dell’abitazione.