Bomba d'acqua e grandine a Roma, il video delle strade imbiancate: città colpita per pochi minuti dal maltempo

Bomba d’acqua e grandine sul centro di Roma. Il maltempo, improvvisamente, si è abbattuto sulla Capitale nella mattinata di mercoledì 6 marzo.

Grandinata e bomba d’acqua a Roma: strade imbiancate in pochi minuti

I cittadini romani che si sono svegliati presto e che hanno alzato lo sguardo hanno trovato il cielo piuttosto sereno. Poco prima delle 11, però, le condizioni meteo hanno cambiato drasticamente rotta.

Una pioggia battente con grandine è caduta in modo dirompente ed ha imbiancato in pochi minuti le strade, cogliendo tutti di sorpresa.

Fonte foto: ANSA

Secondo le previsioni del tempo, il nuovo ciclone che porta con sé maltempo, anche grandine, temporali e graupel (neve tonda di palline di ghiaccio) si sta spostando dal Nord al Centro, dove dovrebbe raggiungere la Toscana, l’Umbria e le Marche.

Nessuno aveva però preventivato la grandinata sulla Capitale lungo la mattinata di mercoledì.

I quartieri della Capitale colpiti dal maltempo

La perturbazione è durata pochissimi minuti ed ha colpito vari quartieri della città: la grandine e la pioggia intensa ha investito la zona della Storta e Gregorio VII, Testaccio, San Giovanni e il centro storico.

“Un’intensa cella temporalesca – spiegano in gergo tecnico gli esperti de IlMeteo.it – si è sviluppata alle porte di Roma dove sono state segnalate grandinate anche sulla Capitale: intorno alle 11.10 le zone più colpite sono i quartieri occidentali e anche il centro della città”.

I video e le foto diffuse sui social

La precipitazione è stata immortalata sugli smartphone da diversi cittadini che hanno successivamente postato video e foto sui social. Dagli scatti si nota come in pochi istanti la “bomba” di grandine, con chicchi grandi come nocciole, ha imbiancato le vie della città.

“Quelle grandinate che imbiancano come la neve”, racconta Francesco su Fb. Carla, imbottigliata sul Raccordo, evidenzia che il clima sembra ormai impazzito: “Tutto bianco anche qui, ma è già ritornato il sole!”.