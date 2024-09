Bomba d'acqua a Roma e disagi per il maltempo, strade allagate e treni in ritardo per il forte temporale

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una nuova ondata di maltempo ha colpito la città di Roma, alle prese con un forte temporale con tanto di bomba d’acqua che ha provocato l’allagamento di diverse strade e causato forti ritardi nella circolazione dei treni.

Maltempo a Roma: strade allagate e alberi caduti

La città di Roma è stata interessata da forti piogge a partire dalla notte tra martedì 24 e mercoledì 25 settembre. Il maltempo ha causato disagi a chi, di prima mattina, si è ritrovato nel traffico cittadino.

Le situazioni più critiche, come riportato da Roma Today, si sono registrate nella zona sud-ovest della Capitale: all’Eur, poco prima di piazzale Pier Luigi Nervi, in direzione centro, dalle prime ore di mercoledì il tratto della carreggiata è stato invaso dall’acqua. Allagamenti si sono verificati anche in via Cristoforo Colombo, all’altezza di viale dell’Oceano Indiano. Situazione simile su viale Camillo Sabatini, in zona Decima, dove si sono registrati problemi anche all’altezza del sottopasso, prima dell’uscita per la Pontina, in direzione Pomezia. In via della Magliana, all’altezza di via Morselli, è caduto un albero. Un altro è caduto in via Cassia, all’altezza di via Val Gardena.

Fonte foto: ANSA

L’ondata di maltempo ha causato anche problemi alla circolazione dei treni.

Disagi per i treni a Roma dopo temporale con bomba d’acqua

Il maltempo che ha colpito la città di Roma ha causato diversi disagi anche alla circolazione dei treni.

Alle ore 5,50, Rfi ha diffuso una nota per comunicare che a causa delle avverse condizioni meteo che hanno colpito la zona, la circolazione ferroviaria sulla linea FL3, Roma-Viterbo è rallentata in prossimità di Cesano. La circolazione è poi tornata regolare alle ore 7, ma 6 treni regionali sono stati cancellati, altrettanti sono stati limitati e 7 hanno registrato rallentamenti fino a 50 minuti.

Sempre Rfi ha anche reso noto che, a partire dalle ore 6,40, la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Fiumicino è tornata regolare in prossimità di Roma Ostiense dopo i danni dovuti al maltempo, che avevano causato diversi rallentamenti fino a 40 minuti.

Per un guasto all’alimentazione, per diversi minuti è mancata la corrente sulla linea Metromare (ex Roma Lido): la circolazione dei treni è stata sospesa in entrambe le direzioni e tutte le stazioni sono state chiuse. Pochi minuti dopo le 7, la circolazione è poi ritornata regolare.

Due persone bloccate in auto

Tra le zone più colpite dal maltempo c’è il quadrante sud di Roma, dove si registrano diversi allagamenti oltre ad alcune cadute di alberi e rami.

In via Cristoforo Colombo, all’altezza di Piazzale Venticinque Marzo 1957, intervento di una pattuglia della polizia locale del Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico) poco prima delle ore 6 di mercoledì 25 settembre per aiutare due cittadini rimasti bloccati all’interno dell’auto per un allagamento della carreggiata: l’Ansa ha riferito che per uno dei due passeggeri, una donna di 56 anni, si è reso necessario il trasporto presso l’ospedale Sant’Eugenio.

Chiusa via Cassia, all’altezza di via Cassia Nuova in direzione di Piazza dei Giuochi Delfici, a causa della caduta di un albero sulla carreggiata: non risultano danni a cose e persone.

Alberi caduti anche in via di Mezzocammino e via della Magliana, che risulta attualmente chiusa all’altezza del Canile di Muratella, fino a via Luigi Dasti.

Allerta meteo sul Lazio: la nota della Protezione Civile

La Protezione Civile ha emesso un bollettino di criticità per la giornata di mercoledì 25 settembre, indicando un allerta giallo (ordinaria criticità) per rischio temporali nel Lazio e, più precisamente, nelle seguenti aree: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene.