Bolzano, ubriaco cacciato da una pizzeria ruba un posacenere e lo scaglia contro i gestori del locale

Un uomo di 33 anni è stato denunciato a Bolzano per aggressione e altri reati dopo aver scagliato un posacenere contro i gestori di una pizzeria. L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio in via Palermo, quando l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha iniziato a comportarsi in modo molesto.

Intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra “Volanti” sono intervenuti rapidamente sul posto. Dopo aver ascoltato i gestori della pizzeria, hanno appreso che l’uomo, identificato come T.L., aveva mostrato un atteggiamento provocatorio e molesto all’interno del locale. I titolari, preoccupati per la sicurezza dei clienti, lo avevano invitato ad andarsene.

Escalation di violenza

Dopo essere stato allontanato, T.L. si è recato in un bar vicino, dove ha sottratto un posacenere in vetro. Tornato alla pizzeria, ha lanciato l’oggetto contro i due fratelli, colpendo fortunatamente solo il montante della vetrina. Uno dei titolari ha seguito l’uomo fino all’arrivo di un altro equipaggio della Polizia.

Denuncia e misure preventive

Una volta bloccato, T.L. ha continuato a minacciare e oltraggiare gli agenti di fronte a numerosi testimoni. Alla luce di questi eventi, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per oltraggio e minaccia a Pubblico Ufficiale, porto abusivo di oggetti atti ad offendere, minaccia aggravata e danneggiamento. Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori ha emesso un Avviso Orale di Pubblica Sicurezza nei suoi confronti, come misura preventiva.

Fonte foto: IPA