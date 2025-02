Bolzano, rubano l'auto a un carabiniere e commettono un furto in farmacia: folle fuga in strada e cattura

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due marocchini richiedenti asilo politico sono stati arrestati per furto e resistenza a Pubblico Ufficiale dopo un inseguimento a Merano. L’operazione, condotta da Polizia e Carabinieri, si è svolta nella notte a Castelbello-Ciardes, dove i due avevano tentato un furto in farmacia.

Inseguimento notturno

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato intorno alle 03.00 quando la Centrale Operativa dei Carabinieri di Silandro ha segnalato un furto in atto in una farmacia di Castelbello-Ciardes. I militari della Stazione di Laces hanno intercettato una Fiat Punto in fuga verso Merano e si sono lanciati all’inseguimento.

Blocco e arresto

Il veicolo, risultato rubato a un carabiniere di Silandro, procedeva a velocità elevata, mettendo in pericolo la sicurezza pubblica. Non appena i fuggitivi hanno imboccato la MEBO, tutte le pattuglie disponibili sono state allertate. Poliziotti e Carabinieri sono riusciti a bloccare ogni via di fuga allo svincolo di Appiano.

Identificazione e conseguenze

Gli arrestati, identificati come A.R. ed E.G.A.K., rispettivamente di 28 e 20 anni, sono stati portati negli uffici della Questura. Entrambi, già noti alle forze dell’ordine, sono stati trattenuti per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il Questore di Bolzano, Paolo Sartori, ha sollecitato la revoca della loro protezione internazionale.

Fonte foto: IPA