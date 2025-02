Bolzano, molesta passeggeri alla fermata del bus poi si scaglia contro la polizia: arrestato 42enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Bolzano. Un uomo di 42 anni è stato fermato dopo aver aggredito i passeggeri in attesa alla fermata del bus in via Bhöler.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri, una chiamata al numero di emergenza “112 NUE” ha segnalato la presenza di un individuo in stato di alterazione psicofisica che, con il suo comportamento aggressivo, stava molestando i numerosi passeggeri in attesa dell’autobus di linea. Gli agenti della Squadra “Volanti” sono intervenuti rapidamente, rintracciando l’uomo che corrispondeva alle descrizioni fornite.

Resistenza e arresto

Nonostante i tentativi dei poliziotti di calmare il soggetto, quest’ultimo ha rifiutato di esibire i documenti e ha reagito con violenza quando gli è stato chiesto di salire sull’auto di servizio per essere identificato. Anche negli uffici della Questura, l’uomo, identificato come T. D., un bolzanino di 42 anni con precedenti per reati simili, ha continuato a opporre resistenza, arrivando a scagliarsi contro un agente. Solo grazie alla pronta reazione di un collega è stato possibile bloccare e ammanettare l’uomo.

Misure di prevenzione

Al termine delle operazioni di Polizia Giudiziaria, T. D. è stato dichiarato in arresto e trattenuto presso le Camere di Sicurezza della Questura, in attesa del rito direttissimo. Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, ha emesso nei confronti dell’uomo la Misura di Prevenzione Personale dell’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza, come previsto dal Codice delle Leggi Antimafia.

Collaborazione e sicurezza

“La collaborazione con S.A.S.A. rappresenta una importante sinergia finalizzata a prevenire e reprimere atti vandalici, comportamenti aggressivi e provocatori nonché altre forme di illegalità che vengono poste in essere approfittando della distrazione di chi viaggia”, ha evidenziato il Questore Sartori. L’intervento tempestivo delle pattuglie ha permesso di interrompere una situazione potenzialmente pericolosa e di sanzionare comportamenti illeciti connotati dalla violenza, che generano inquietudine e mettono a rischio l’incolumità dei viaggiatori e degli autisti.

Fonte foto: IPA