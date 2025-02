Bolzano, marito fa dimettere la moglie e la direttrice del supermercato chiama la polizia: l'epilogo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un episodio di violenze domestiche ha portato all’emissione di un ammonimento da parte del Questore della Provincia Autonoma di Bolzano. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato è intervenuta in un quartiere cittadino a seguito della segnalazione della direttrice di un supermercato. La donna aveva notato un comportamento allarmante legato a una dipendente che aveva improvvisamente dato le dimissioni.

Intervento della Polizia

Gli agenti della Squadra “Volanti” e il personale specializzato nella prevenzione della violenza domestica, come spiegato da una nota della Polizia di Stato, sono giunti sul posto, scoprendo che la situazione non riguardava un conflitto lavorativo, ma piuttosto una serie di vessazioni da parte di un marito geloso nei confronti della moglie. La donna, dopo aver dato le dimissioni senza apparente motivo, era stata convocata per un colloquio dalla responsabile del supermercato.

Scoperta delle vessazioni

Durante il colloquio, il marito della dipendente si è presentato, insistendo per partecipare all’incontro. La direttrice, con difficoltà, è riuscita a convincerlo a rimanere fuori, permettendo alla donna di raccontare la sua storia. In lacrime, la dipendente ha rivelato che le dimissioni le erano state imposte dal marito, che la sospettava di un tradimento con un collega.

Misure di protezione

La direttrice, colpita dalla confessione, ha immediatamente contattato la Polizia. Gli agenti, giunti rapidamente, hanno identificato l’uomo e lo hanno allontanato dal supermercato, mettendo in sicurezza la donna in una struttura protetta. Le indagini proseguono per chiarire le dinamiche familiari e verificare eventuali responsabilità penali dell’uomo.

Ammonimento del Questore

In seguito agli accertamenti, il Questore Paolo Sartori ha emesso un ammonimento nei confronti del marito, invitandolo a cambiare condotta.

Fonte foto: IPA