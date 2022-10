Bolzano, barista di 30 anni trovata morta in casa sua: si teme un nuovo caso di femminicidio

Tragica pagina di cronaca nera da Bolzano: una donna è stata trovata morta in casa propria. Secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi di un nuovo caso di femminicidio, l’ennesimo in Italia in questo 2022.

30enne trovata morta in casa

Stando a quanto riferisce il quotidiano locale L’Alto Adige, l’allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio di oggi – domenica 23 ottobre 2022.

Le forze dell’ordine sono state chiamate in un appartamento di viale Trieste 42, a Bolzano. Qui, la squadra mobile ha trovato il corpo senza vita di una giovane donna di 30 anni.

La vittima, la cui identità è ancora ignota, sarebbe una barista. Sulla sua morte aleggia un terribile sospetto.

Si teme un nuovo caso femminicidio

Non sono molte le informazioni riportate fino a questo punto, ma la pista più accreditata al momento sarebbe quella del femminicidio. La morte della 30enne sarebbe avvenute molte ore prima del ritrovamento del corpo.

Ignota la dinamica e i particolari del delitto, ma si teme che possa essere stato qualcuno di vicino a lei ad ucciderla: per questo motivo, gli inquirenti sarebbero alla ricerca del marito della donna.

Nel frattempo, nell’appartamento situato nella zona residenziale tra i fiumi Isarco e Talvera, è al lavoro la scientifica mentre la polizia controlla l’accesso al palazzo.

I dati sulla violenza di genere finora

Se confermato, sarebbe l’ennesimo caso di violenza di genere in Italia. Oltre al delitto di Bolzano e ad altri recenti orrori come quello di Spinea, sono decine i crimini commessi contro le donne in questo 2022.

Secondo l’ultimo report del Ministero degli Interni aggiornato al 16 ottobre 2022, finora sono stati commessi 230 omicidi e 86 vittime sono donne. 74 di queste sono state uccise in ambito familiare o affettivo, 44 hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner.

Per le donne vittime di violenza o stalking, è attivo il servizio pubblico Telefono Rosa: il numero da chiamare, gratuito e attivo 24 h su 24 con operatrici specializzate nelle richieste di aiuto e sostegno delle vittime, è il 1522.