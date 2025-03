Bologna, trovato con un cacciavite mentre tenta di aprire un'auto: giovane denunciato per furto pluriaggravato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino italiano è stato denunciato per furto pluriaggravato a Bologna. L’uomo, nato a Reggio Emilia nel 2002 e senza fissa dimora, è stato sorpreso a forzare un’auto in sosta nei pressi di Via Milazzo. L’episodio è avvenuto nella scorsa notte, quando un residente ha notato il sospetto infrangere il finestrino posteriore destro e il deflettore per prelevare due buste dall’interno del veicolo.

Intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato “Due Torri – San Francesco” e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti rapidamente sul luogo del reato. Hanno intercettato un uomo in strada che corrispondeva alla descrizione fornita dal testimone. Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un cacciavite lungo 14 cm, mentre una delle due buste rubate è stata rinvenuta nei pressi dell’auto, contenente un paio di occhiali neri.

Precedenti e provvedimenti

L’individuo denunciato ha numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione. Era già stato denunciato per un altro furto su autovettura nel dicembre 2024. Inoltre, è soggetto a un Foglio di via Obbligatorio emesso dal Questore di Bologna per la durata di tre anni, notificatogli il 26 giugno 2024.

Fonte foto: IPA