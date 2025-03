Bologna, indossa pantaloni nuovi all'OVS e se ne va senza pagare: vigilante se ne accorge e viene picchiato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti per tentata rapina e resistenza a un pubblico ufficiale sono stati effettuati dai Carabinieri a Bologna. Gli episodi si sono verificati in due diversi negozi della città, dove gli aggressori hanno cercato di allontanarsi senza pagare la merce, aggredendo gli addetti alla sicurezza.

Primo episodio in via dei Mille

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, il primo episodio è avvenuto presso il negozio di abbigliamento OVS di via dei Mille. Un addetto alla sicurezza è stato aggredito da un cliente che voleva uscire senza pagare. Il sospettato, un 26enne somalo con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, è stato fermato dai Carabinieri. L’uomo, vestito inizialmente con pantaloni di carta monouso, si era cambiato con un paio di pantaloni nuovi presi dal negozio. Alla richiesta di pagare, ha reagito con calci e pugni all’addetto alla sicurezza.

Secondo episodio in via Giuseppe Massarenti

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, il secondo episodio si è verificato al supermercato “Penny Market” di via Giuseppe Massarenti. Un cliente ha aggredito un addetto alle vendite dopo aver tentato di uscire senza pagare diverse birre. Identificato come un 41enne somalo, disoccupato e con precedenti per porto abusivo di armi, l’uomo è stato arrestato dai Carabinieri. Anche in questo caso, l’aggressione è avvenuta con pugni all’addetto che aveva cercato di fermarlo.

Entrambi gli episodi sottolineano l’importanza della vigilanza nei negozi e la prontezza delle forze dell’ordine nel rispondere a situazioni di reato a Bologna.

Fonte foto: IPA