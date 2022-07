Bologna, baby sitter muore annegata in piscina: grave la bambina di 2 anni che era con lei

Tragedia a Bologna. Una donna di 50 anni, baby sitter, è annegata in una piscina privata, in una villa, dopo un malore. Paura per la bimba di 2 anni che era con lei, ricoverata in gravi condizioni.

La dinamica

Dalle prime ricostruzioni sembra che la baby sitter, una 50enne di origini filippine, stesse guardando una bambina di 2 anni nel giardino di una villa (di proprietà dei nonni della bimba).

A un certo punto, la donna avrebbe avuto un malore mentre si trovava sul bordo della piscina privata: sarebbe caduta in acqua, con la piccola.

Fonte foto: Virgilio Notizie La zona in cui è avvenuto l’incidente, una villa in zona Colli

Non è però ancora chiaro se la baby sitter si sia sentita male dopo aver visto la piccola cadere in acqua e avere cercato di salvarla, o se il malore sia stato precedente e abbia fatto cadere entrambe nella piscina.

I primi soccorsi

A soccorrere baby sitter e bambina sarebbero stati gli altri membri del personale domestico presenti in casa, dopo pochi minuti.

Immediata la telefonata al 118: il personale sanitario, giunto sul posto, ha trovato la donna e la piccola prive di sensi.

I soccorritori hanno provato a rianimarle sul posto, dove è intervenuta anche la polizia per gli accertamenti di rito.

La baby sitter è morta, la piccola è grave

La bambina è stata portata d’urgenza al pronto soccorso pediatrico del Sant’Orsola di Bologna ed è ricoverata in rianimazione, con prognosi riservata.

La baby sitter, invece, non ce l’ha fatta: dopo essere stata ricoverata in rianimazione all’ospedale Maggiore, in prognosi riservata, all’ospedale Maggiore, è morta per l’aggravarsi delle condizioni.