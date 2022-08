Bologna, 23enne si ferma sulla A14 per un guasto all'auto e viene tamponata: muore al telefono col fidanzato

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un tragico incidente in autostrada, sulla A14 in direzione Milano Marittima, ha sconvolto Castel Maggiore, in provincia di Bologna. A perdere la vita è stata la 23enne Alessia Grimaldi, che la sera di sabato 27 agosto era attesa da alcuni amici proprio a Milano Marittima, luogo dove però la giovane non è mai arrivata a causa di un tamponamento subito in autostrada mentre il motore della sua auto era andato in avaria in corsia di sorpasso.

La giovane, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, aveva provato a chiedere aiuto al fidanzato per telefono, ma proprio mentre stava parlando con lui un SUV è arrivato a forte velocità tamponando la sua auto sbalzando la giovane fuori dall’abitacolo.

Tragedia sulla A14, cos’è successo

L’incidente mortale sulla A14 è avvenuto poco dopo le 19 di sabato 27 agosto tra i caselli di San Lazzaro di Savena e Castel San Pietro Terme, al chilometro 34. Secondo una prima ricostruzione l’auto della ragazza, una Fiat 500, avrebbe urtato il guard rail in corsi di sorpasso, forse per un guasto meccanico al motore, e non è più ripartita. Presa dal panico del momento, la giovane ha avuto solo il tempo di chiamare il fidanzato prima del tremendo impatto col SUV.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il tratto autostradale dove è avvenuto l’incidente mortale

La 23enne è stata sbalzata violentemente fuori dall’abitacolo e per lei non c’è stato nulla da fare. Alla guida del compatto c’era invece un pensionato, portato in ospedale in stato di choc e con ferite lievi. È stata aperta un’inchiesta per omicidio stradale (vi abbiamo raccontato anche dell’incidente mortale in scooter, a Napoli, che ha coinvolto un bambino di 3 anni).

La chiamata al fidanzato e l’incidente

Poco prima di perdere la vita, Alessia Grimaldi avrebbe avuto il tempo di chiamare il fidanzato per chiedergli aiuto. La giovane, presa dal panico del momento per quell’auto che non ne voleva sapere di ripartire, ha composto il numero del ragazzo che non ha fatto in tempo ad aiutarla.

Il giovane, dall’altra parte del telefono, aveva infatti consigliato all’amata di abbandonare la vettura per mettersi al sicuro, ma la 23enne non ha avuto il tempo.

Chi era Alessia Grimaldi

Diplomata all’istituto alberghiero, Alessia Grimaldi era conosciuta nel paese. Dopo aver frequentato un corso professionale da parrucchiera, la 23enne ha cominciato a lavorare con la madre per aiutarla nell’attività di famiglia.

“Alessia era una bella ragazza solare, un po’ ribelle, rispettosa di tutto e di tutti, molto precisa sul lavoro” ha ricorda il padre Massimo Grimaldi. Tanti i messaggi di familiari e amici che si sono stretti al dolore dei genitori.