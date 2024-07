Bollino rosso per il caldo africano secondo le previsioni meteo: ma occhio ai temporali in queste regioni

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Le previsioni meteo dell’ultima settimana di luglio vedono l’Italia divisa tra il caldo africano e qualche temporale, con allerta meteo in Lombardia e Veneto. Per il resto, l’anticiclone terrà in ostaggio il Paese, con diverse città contrassegnate dal bollino rosso a causa dell’afa. Ecco le previsioni fino al weekend.

Allerta meteo gialla in 2 regioni

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per la giornata di lunedì 29 luglio in Lombardia e Veneto per rischio temporali:

Lombardia: Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali

Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

Fonte foto: ANSA Pioggia in piazza Duomo a Milano

Città da bollino rosso

Di seguito le città con bollino rosso secondo i bollettini del Ministero della Salute, da lunedì 29 a mercoledì 31 luglio:

Lunedì 29 luglio

Bologna: 37 gradi

37 gradi Bolzano: 34 gradi

34 gradi Brescia: 34 gradi

34 gradi Campobasso: 31 gradi

31 gradi Firenze: 37 gradi

37 gradi Frosinone: 39 gradi

39 gradi Latina: 39 gradi

39 gradi Milano: 36 gradi

36 gradi Palermo: 36 gradi

36 gradi Perugia: 38 gradi

38 gradi Rieti: 37 gradi

Martedì 30 luglio

Bologna: 36 gradi

36 gradi Bolzano: 34 gradi

34 gradi Brescia: 34 gradi

34 gradi Firenze: 36 gradi

36 gradi Frosinone: 39 gradi

39 gradi Latina: 38 gradi

38 gradi Milano: 36 gradi

36 gradi Napoli: 39 gradi

39 gradi Palermo: 37 gradi

37 gradi Perugia: 36 gradi

36 gradi Rieti: 35 gradi

35 gradi Roma: 37 gradi

37 gradi Torino: 35 gradi

Mercoledì 31 luglio:

Bologna: 39 gradi

39 gradi Bolzano: 36 gradi

36 gradi Brescia: 36 gradi

36 gradi Firenze: 38 gradi

38 gradi Frosinone: 37 gradi

37 gradi Latina: 38 gradi

38 gradi Milano: 37 gradi

37 gradi Perugia: 37 gradi

37 gradi Rieti: 35 gradi

35 gradi Roma: 37 gradi

37 gradi Torino: 35 gradi

35 gradi Viterbo: 36 gradi

Quando dovrebbe finire il caldo africano

Gli esperti di 3bMeteo prevedono che le temperature faranno registrare un calo termico venerdì 2 agosto al Nord e in parte del Centro.

Su buona parte del Centro-Sud, invece, si dovrà attendere qualche ora in più, tra sabato e domenica, con le massime che ritorneranno in linea con le medie del periodo o localmente ancora leggermente al di sopra.

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Lunedì 29 luglio

Nord: condizioni di sole prevalente su tutti i settori, salvo tra il pomeriggio e la sera un po’ di variabilità sulle Alpi orientali, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi;

condizioni di sole prevalente su tutti i settori, salvo tra il pomeriggio e la sera un po’ di variabilità sulle Alpi orientali, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi; Centro: l’anticiclone sub tropicale rinnova condizioni stabili e asciutte con clima molto caldo. Pochi i disturbi nuvolosi. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi;

l’anticiclone sub tropicale rinnova condizioni stabili e asciutte con clima molto caldo. Pochi i disturbi nuvolosi. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi; Sud: giornata soleggiata su tutti i settori salvo locali addensamenti nuvolosi ma senza effetti. Temperature stabili, massime tra 33 e 38 gradi.

Martedì 30 luglio

Nord : ancora condizioni stabili e ben soleggiate con l’alta pressione, salvo una modesta variabilità diurna sulle Alpi, senza fenomeni di rilievo. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi;

: ancora condizioni stabili e ben soleggiate con l’alta pressione, salvo una modesta variabilità diurna sulle Alpi, senza fenomeni di rilievo. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi; Centro: L’anticiclone ben presente determina una giornata stabile, soleggiata e asciutta, salvo per addensamenti a ciclo diurno sui monti. Temperature stazionarie, massime tra 34 e 39 gradi;

L’anticiclone ben presente determina una giornata stabile, soleggiata e asciutta, salvo per addensamenti a ciclo diurno sui monti. Temperature stazionarie, massime tra 34 e 39 gradi; Sud: bel tempo prevalente, con locali addensamenti nuvolosi ma senza effetti. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 31 e 36 gradi.

Mercoledì 31 luglio

Nord: in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio-sera qualche rovescio o temporale sulle Alpi centro-occidentali, in locale sconfinamento al Piemonte. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 37 gradi;

in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio-sera qualche rovescio o temporale sulle Alpi centro-occidentali, in locale sconfinamento al Piemonte. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 37 gradi; Centro: condizioni di stabilità e tempo generalmente soleggiato, poche nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie, massime tra 34 e 39 gradi;

condizioni di stabilità e tempo generalmente soleggiato, poche nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie, massime tra 34 e 39 gradi; Sud: condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.

Giovedì 1 agosto

Nord – Al nord ovest: sereno in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. Al nord est : Nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, Sereno altrove.

sereno in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. : Nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, Sereno altrove. Centro – Sul tirreno : sereno. Sull’adriatico : sereno.

– : sereno. : sereno. Sud – Sul tirreno: sereno. Sull’adriatico: sereno. Sulle isole maggiori: sereno.

Venerdì 2 agosto

Nord – Al nord ovest : piogge di forte intensità sulle Alpi centrali, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al nord est : sereno in Romagna, nubi sparse con ampie schiarite altrove;

: piogge di forte intensità sulle Alpi centrali, nubi sparse con ampie schiarite altrove. : sereno in Romagna, nubi sparse con ampie schiarite altrove; Centro – Sul tirreno : nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana, sereno altrove. Sull’adriatico : sereno;

– : nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana, sereno altrove. : sereno; Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle pianure, sereno altrove. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sulle Murge, sereno altrove. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite sul Cagliaritano, sereno altrove.