Bollettino Covid sui contagi criticato da Bassetti: "Non è più un problema, diamo i numeri di tutti i virus"

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Matteo Bassetti ritorna a scagliarsi contro il bollettino Covid, che già nelle ultime settimane ha ritenuto “non più necessario” se non a “allarmare la gente su un problema oggi gestibile”. L’immunologo, tuttavia, non si limita soltanto a bocciare la divulgazione dei dati, bensì propone di rendere pubblici i dati sui contagi di tutte le malattie infettive.

Bassetti critica il bollettino Covid e fa una proposta

Per Matteo Bassetti il bollettino Covid dei contagi servirebbe, ormai, “ad una fazione o all’altra per dire che cresce o scende ogni settimana”.

Queste le parole usate dal direttore del reparto Malattie Infettive del policlinico San Martino di Genova in un intervento all”Adnkronos’.

Fonte foto: ANSA Per Matteo Bassetti il bollettino dei contagi Covid servirebbe soltanto alle fazioni, per questo propone di pubblicare i dati sulle altre malattie infettive

“Perché non diamo i numeri del Covid insieme a tutte le altre malattie infettive? Diamoli insieme a quelli dell’influenza, a quelli dello pneumococco, con altri virus. Se diamo un quadro così serve per il ritorno alla normalità”.

Per Matteo Bassetti, infatti, “oggi il Covid non è più un problema” se consideriamo che “il numero delle terapie intensive” risulta ormai “bassissimo”, con appena 12 ricoveri, numeri che risultano più bassi “delle infezioni molto rare”.

L’ultimo bollettino Covid e il commento di Francesco Vaia

Secondo l’ultimo bollettino Covid dal 5 all’11 ottobre, i nuovi casi di positività al Covid-19 sono 41.626, ovvero il -5,7% rispetto ai 44.139 della settimana precedente.

Il tasso di positività è del 15,4%, -0,9% rispetto al 16.3% della scorsa settimana. Dati, questi, che il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute Francesco Vaia rappresentano un trend “in decrescita” – riferisce Vaia all”Ansa’ – e che ci fa superare “i timori di molti legati alla riapertura delle scuole e alla ripresa della grande mobilità”.

Dati certamente confortanti, ma Vaia rinnova l’invito a “non abbassare la guardia”.

Le precedenti considerazioni di Bassetti sul bollettino Covid

Come detto in apertura, Matteo Bassetti non è nuovo alle critiche nei confronti del bollettino Covid.

Il 19 settembre l’infettivologo aveva twittato il suo pensiero a riguardo. Le sue parole: “Trovo fuori luogo continuare a dare bollettini di positivi e non di malati e allarmare la gente su un problema che è oggi gestibile a casa nel 99% dei casi”.

Quindi: “La pressione sugli ospedali e sui reparti intensivi di casi impegnativi è vicino allo 0. Ci sono ricoveri in area medica, ma per l’80-90% hanno tampone positivo e altre problematiche diverse dal Covid”.