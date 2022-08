Bollettino Covid 6 agosto 2022: calano contagi, morti e tasso di positività. I dati aggiornati per l'Italia

Come ogni giorno da ormai due anni e mezzo, il ministero della Salute ha reso noto il bollettino sullo stato del Coronavirus in Italia di oggi, sabato 6 agosto 2022. Tutti i dati aggiornati ai nuovi casi di contagio, ai guariti, ai decessi e ai ricoveri negli ospedali.

Bollettino Covid 6 agosto 2022: i dati e la curva dei positivi

Sono 35.044 i nuovi contagi del bollettino di oggi su 229.180 tamponi effettuati. Numeri che confermando il trend negativo dei contagi: ieri, venerdì 5 agosto 2022, erano 38.219 i nuovi contagi e poco più di 222mila i tamponi.

Il totale delle persone contagiate da quando è scoppiata la pandemia è aggiornato ora a 1.147.179. Il tasso di positività è calato di quasi due punti percentuale: ieri era al 17,1%, oggi si attesta al 15,3%.

L’andamento dei contagi da Covid-19 per il 6 agosto 2022

Calano anche i decessi, dopo il leggero aumento di ieri: dai 175 di venerdì, alle 158 vittime di oggi. In totale, il Covid-19 in Italia ha causato 173.062 morti.

Bollettino Covid 6 agosto 2022: la situazione negli ospedali

Passando alla situazione degli ospedali italiani, i malati Covid che si trovano ricoverati in terapia intensiva ora sono 336, altri 15 in meno rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono stati 26, due in più.

Nei reparti ordinari i pazienti risultano invece complessivamente 9.023, ossia 374 in meno rispetto a ieri.

Bollettino Covid 6 agosto 2022: la situazione nelle regioni

La situazione viene aggiornata anche regione per regione. Di seguito, il primo numero indica il totale dei casi, il secondo (tra parentesi) le persone attualmente positive e il terzo (ancora tra parentesi) l’incremento giornaliero.

Lombardia : 3.401.748 (93.956) (4.328)

: 3.401.748 (93.956) (4.328) Campania : 2.131.050 (137.247) (3.346)

: 2.131.050 (137.247) (3.346) Veneto : 2.128.471 (75.391) (4.169)

: 2.128.471 (75.391) (4.169) Lazio : 1.972.985 (186.208) (2.799)

: 1.972.985 (186.208) (2.799) Emilia-Romagna : 1.778.323 (47.287) (2.713)

: 1.778.323 (47.287) (2.713) Sicilia : 1.576.724 (150.398) (2.931)

: 1.576.724 (150.398) (2.931) Puglia : 1.415.878 (46.894) (2.404)

: 1.415.878 (46.894) (2.404) Piemonte : 1.397.296 (42.897) (1.943)

: 1.397.296 (42.897) (1.943) Toscana : 1.350.544 (88.268) (1.777)

: 1.350.544 (88.268) (1.777) Marche : 583.889 (16.765) (1.127)

: 583.889 (16.765) (1.127) Liguria : 542.769 (16.475) (1.154)

: 542.769 (16.475) (1.154) Abruzzo : 516.687 (43.582) (1.351)

: 516.687 (43.582) (1.351) Calabria : 506.411 (72.616) (1.357)

: 506.411 (72.616) (1.357) Friuli Venezia Giulia : 459.866 (17.691) (960)

: 459.866 (17.691) (960) Sardegna : 423.973 (25.142) (848)

: 423.973 (25.142) (848) Umbria : 355.504 (17.089) (690)

: 355.504 (17.089) (690) P.A. Bolzano : 249.403 (4.143) (360)

: 249.403 (4.143) (360) P.A. Trento : 196.756 (5.004) (391)

: 196.756 (5.004) (391) Basilicata : 172.656 (11.816) (288)

: 172.656 (11.816) (288) Molise : 83.392 (5.372) (100)

: 83.392 (5.372) (100) Valle d’Aosta: 42.446 (1.127) (68)

Bollettino Covid 6 agosto 2021: la situazione un anno fa

Esattamente un anno fa, in questo stesso giorno, il 6 agosto 2021, si erano registrati 6.599 nuovi casi e 24 decessi. In totale le persone positive in Italia erano 104.685.

Il totale dei vaccini anti Covid somministrati in Italia

Alla data di sabato 6 agosto 2022 sono state somministrate in Italia 139.882.337 dosi di vaccino anti Covid, così ripartite:

Totale dei cittadini con almeno una dose : 49.419.315 (91,53% della popolazione over 12 – persone con almeno una somministrazione);

: 49.419.315 (91,53% della popolazione over 12 – persone con almeno una somministrazione); Totale dei cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale: 48.672.772 (90,14% della popolazione over 12 – persone che hanno completato il ciclo vaccinale)

48.672.772 (90,14% della popolazione over 12 – persone che hanno completato il ciclo vaccinale) Totale con dose addizionale/richiamo (booster) + guariti post 2° dose/unica dose : 42.770.820 (89,66% della popolazione over 12);

: 42.770.820 (89,66% della popolazione over 12); Totale con seconda dose booster + guariti: 4.425.813 (25,82% della popolazione over 12).