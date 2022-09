Bollettino Covid 3 settembre 2022: contagi e decessi in calo. I dati regione per regione

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Il ministero della Salute ha diramato nel pomeriggio di oggi, sabato 3 settembre, il bollettino quotidiano sul coronavirus con tutti i dati aggiornati ai nuovi casi di contagio, ai guariti, ai decessi e ai ricoveri negli ospedali. Il punto della situazione in Italia.

Bollettino Covid 3 settembre 2022: i dati e la curva dei positivi

Il nuovo bollettino registra 17.668 nuovi contagi a fronte di 152.452 tamponi processati. Nella giornata di ieri, venerdì 2 settembre, il numero dei contagi era stato pari a 19.160 su 158.970 tamponi eseguiti.

Il totale delle persone contagiate da quando è scoppiata la pandemia è salito a 21.925.073. Il tasso di positività è in calo all’11,6% (ieri si attestava al 12,1%).

La curva dei nuovi positivi al Covid in Italia aggiornata al 3 settembre 2022

In calo anche i decessi, dopo il leggero incremento da 68 a 91 tra l’1 e il 2 settembre. Ad oggi, sabato 3 settembre, si contano 48 deceduti a seguito del Covid-19. Le vittime totali da inizio pandemia sono salite a 175.802.

Bollettino Covid 3 settembre 2022: la situazione negli ospedali

I malati Covid che si trovano ricoverati in terapia intensiva sono 188, 7 in meno rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono stati 15.

Nei reparti ordinari i pazienti risultano invece complessivamente 4630, con 189 ricoveri in meno rispetto alla giornata precedente.

Bollettino Covid 3 settembre 2022: la situazione nelle regioni

Di seguito la situazione aggiornata regione per regione. Il primo numero indica il totale dei casi, il secondo (tra parentesi) le persone attualmente positive e il terzo (ancora tra parentesi) l’incremento giornaliero.

Lombardia: 3.481.671 (42.736) (2.511)

Veneto: 2.205.068 (46.390) (2.041)

Campania: 2.188.652 (100.401) (1.773)

Lazio: 2.023.324 (60.199) (1.443)

Emilia-Romagna: 1.825.991 (22.783) (1.366)

Sicilia: 1.624.160 (68.066) (1.194)

Puglia: 1.456.548 (18.484) (1.092)

Piemonte: 1.433.530 (33.183) (1.033)

Toscana: 1.379.118 (80.908) (762)

Marche: 606.411 (5.980) (577)

Liguria: 561.917 (7.000) (496)

Abruzzo: 541.633 (27.255) (604)

Calabria: 541.415 (57.954) (877)

Friuli Venezia Giulia: 477.256 (6.581) (484)

Sardegna: 440.231 (9.697) (297)

Umbria: 366.468 (3.220) (319)

P.A. Bolzano: 255.819 (1.921) (163)

P.A. Trento: 204.750 (3.124) (285)

Basilicata: 179.591 (7.130) (218)

Molise: 87.778 (4.423) (110)

Valle d’Aosta: 43.742 (746) (23)

Bollettino Covid 3 settembre 2021: la situazione un anno fa

Esattamente un anno fa, in questo stesso giorno, il 3 settembre 2021, si erano registrati 6.735 nuovi casi di contagio e 58 decessi. In totale le persone positive in Italia erano 137.025.

Il totale dei vaccini anti Covid somministrati in Italia

Alla data di sabato 3 settembre 2022 sono state somministrate in Italia 140.389.645 dosi di vaccino anti Covid, così ripartite:

Totale dei cittadini con almeno una dose: 49.426.858 (91,54% della popolazione over 12 – persone con almeno una somministrazione);

Totale dei cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale: 48.683.722 (90,17% della popolazione over 12 – persone che hanno completato il ciclo vaccinale);

Totale dei cittadini con almeno una dose + guariti da al massimo 6 mesi: 51.892.328 (93,82% della popolazione over 12);

Totale dei cittadini con booster + guariti post seconda dose/unica dose: 42.552.949 (89,20% della popolazione over 12).