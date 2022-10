Bollettino Covid 3 ottobre 2022, aumentano terapie intensive e ricoveri. Le regioni con più contagi

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Il bollettino Covid del ministero della Salute di oggi lunedì 3 ottobre 2022 indica che nelle ultime 24 ore ci sono stati 13.316 nuovi contagi da coronavirus (ieri 28.509), che portano il totale dall’inizio della pandemia a 22.542.568 unità. I decessi sono 47 (ieri 20), per un totale di 177.197. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese sono 85.693 (ieri 147.359). Il tasso di positività è passato dal 19,3% al 15,5% di oggi.

Bollettino Covid 3 ottobre 2022, la situazione negli ospedali

Rispetto al bollettino Covid del 2 ottobre 2022 risulta in aumento il dato dei ricoveri (+228) e quello delle terapie intensive (+7). I dimessi/guariti nelle ultime 24 ore sono stati 14.269. Il totale delle persone attualmente positive in Italia è pari a 466.949, mille in meno rispetto a domenica.

Bollettino Covid 3 ottobre 2022, la curva dei nuovi positivi

Dalla mappa interattiva sulla situazione del Covid-19 in Italia si può osservare l’attuale andamento dei contagi, con i picchi registrati dalla curva dei nuovi positivi nelle ultime settimane.

La curva dei nuovi positivi al Covid in Italia, aggiornata alla data di lunedì 3 ottobre 2022.

Bollettino Covid 3 ottobre 2022: la situazione nelle regioni

Di seguito è riportata la situazione aggiornata regione per regione. Il primo dato indica il totale dei casi, il secondo numero (tra parentesi) le persone attualmente positive e la terza cifra (ancora tra parentesi) l’incremento giornaliero.

Lombardia: 3.586.273 (58.612) (1.847)

Veneto: 2.286.279 (51.836) (1.215)

Campania: 2.236.310 (43.868) (768)

Lazio: 2.079.376 (44.903) (1.437)

Emilia-Romagna: 1.873.175 (26.972) (1.964)

Sicilia: 1.652.581 (24.633) (498)

Piemonte: 1.486.471 (43.466) (1.341)

Puglia: 1.481.507 (12.280) (442)

Toscana: 1.410.014 (37.592) (524)

Marche: 625.372 (6.107) (447)

Liguria: 577.892 (7.469) (358)

Abruzzo: 561.773 (30.720) (472)

Calabria: 559.818 (39.879) (368)

Friuli Venezia Giulia: 495.075 (9.389) (336)

Sardegna: 450.714 (4.851) (224)

Umbria: 379.445 (5.974) (451)

P.A. Bolzano: 265.510 (4.046) (187)

P.A. Trento: 215.143 (4.286) (159)

Basilicata: 184.412 (5.223) (134)

Molise: 90.631 (3.992) (102)

Valle d’Aosta: 44.797 (851) (42)

Bollettino Covid 3 ottobre 2021: la situazione un anno fa

Esattamente un anno fa, cioè il 3 ottobre 2021, si erano registrati 2.968 nuovi casi di contagio e 33 decessi. Quel giorno erano stati eseguiti 285.960 tamponi. Il tasso di positività, in quella data, era pari all’1,03%.

Il totale dei vaccini anti Covid somministrati in Italia

Alla data di lunedì 3 ottobre 2022 sono state somministrate in Italia 140.791.576 dosi di vaccino anti Covid, ripartite in questo modo: