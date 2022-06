Bollettino Covid 29 giugno 2022: casi e tasso di positività in netto aumento, i dati regione per regione

Il bollettino di oggi, mercoledì 29 giugno 2022, del ministero della Salute sull’emergenza coronavirus in Italia indica che nelle ultime 24 ore ci sono stati 94.165 nuovi contagi (ieri 83.555), che portano il totale dall’inizio della pandemia a 17.435.370. I decessi sono 60 (ieri 18), per un totale di 168.294.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 357.210 (ieri 717.400). Il tasso di positività è al 26,4? (ieri era all’11,6%).

Bollettino Covid di oggi 29 giugno 2022, la situazione negli ospedali

I malati Covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 248, 11 in più rispetto a ieri (gli ingressi del giorno sono 37). Nei reparti ordinari sono ricoverate 6.254 persone, ovvero 219 in più rispetto al bollettino precedente.

Le persone attualmente positive in Italia sono 835.213, 61.763 in più rispetto al dato di ieri. I guariti e dimessi nelle ultime 24 ore sono 33.632, per un totale di 17.435.370.

Bollettino Covid di oggi 29 giugno 2022, la curva dei nuovi positivi

Dalla mappa interattiva sulla situazione Covid in Italia è possibile osservare l’attuale andamento dei contagi, rimasto sostanzialmente stabile nelle ultime settimane tra aumenti e diminuzioni.

La curva dei contagi in Italia al 29 giugno 2022

Bollettino Covid di oggi 29 giugno 2022, la situazione nelle regioni

Ecco la situazione nelle singole regioni. Il primo numero indica il totale dei casi, il secondo (tra parentesi) le persone attualmente positive e il terzo l’incremento giornaliero.

Lombardia: 3.039.249 ( 103.661) ( 25.132 )

103.661) 25.132 Veneto: 1.850.820 ( 67.392) ( 8.441 )

67.392) 8.441 Campania: 1.810.246 ( 103.537) ( 8.386 )

103.537) 8.386 Lazio: 1.706.683 ( 148.157) ( 9.849 )

148.157) 9.849 Emilia-Romagna: 1.565.255 ( 48.895) ( 6.756 )

48.895) 6.756 Sicilia: 1.291.132 ( 76.071) ( 5.832 )

76.071) 5.832 Piemonte: 1.247.121 ( 40.126) ( 3.804 )

40.126) 3.804 Toscana: 1.207.510 ( 50.235) ( 4.543 )

50.235) 4.543 Puglia: 1.200.367 ( 43.416) ( 6.577 )

43.416) 6.577 Marche: 496.880 ( 6.935) ( 1.938 )

6.935) 1.938 Liguria: 473.251 ( 14.090) ( 1.686 )

14.090) 1.686 Abruzzo: 429.613 ( 26.524) ( 2.010 )

26.524) 2.010 Calabria: 414.650 ( 37.576) ( 1.893 )

37.576) 1.893 Friuli Venezia Giulia: 399.468 ( 12.713) ( 1.382 )

12.713) 1.382 Sardegna: 348.227 ( 23.869) ( 2.491 )

23.869) 2.491 Umbria: 303.968 ( 12.889) ( 1.316 )

12.889) 1.316 P.A. Bolzano: 226.411 ( 4.043) ( 572 )

4.043) 572 P.A. Trento: 174.194 ( 3.608) ( 550 )

3.608) 550 Basilicata: 145.531 ( 7.973) ( 541 )

7.973) 541 Molise: 70.530 ( 2.795) ( 384 )

2.795) 384 Valle d’Aosta: 37.771 (708) (82)

Bollettino Covid 29 giugno 2021, la situazione un anno fa

Un anno fa, in questa stessa data, ci sono stati 679 nuovi casi e 42 decessi. Le persone positive in Italia erano 52.824.

Coronavirus 29 giugno 2022, totale vaccini somministrati in Italia

Ad oggi, in Italia, sono state somministrate 138.231.220 dosi di vaccino anti Covid, così ripartite:

Totale dei cittadini con almeno una dose: 49.405.072 (91,509% della popolazione over 12 – persone con almeno una somministrazione);

Totale dei cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale: 48.651.795 (90,11% della popolazione over 12 – persone che hanno completato il ciclo vaccinale);

Totale con almeno una dose + guariti da al massimo 6 mesi: 52.200.162 (96,68% della popolazione over 12)

Totale dei cittadini che hanno ricevuto dose addizionale/richiamo (booster): 42.165.285 (88,39% della platea della dose booster).