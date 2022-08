Bollettino Covid 26 agosto 2022: positività in leggero calo, aumentano i morti. I dati regione per regione

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Nelle ultime 24 ore sono 21.998 i nuovi casi di Covid-19 e 99 le vittime registrate in Italia, come riportato dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sull’epidemia da coronavirus. In leggero calo tasso di positività al 14,8%, in calo rispetto 15,2% di ieri, a fronte di 148.412 tamponi processati, tra molecolari e antigenici.

Le persone guarite o dimesse rispetto al bollettino precedente sono +35.386 mentre gli attuali positivi sono 13.490 in meno per un totale di 697.822.

Bollettino Covid 26 agosto 2022, la situazione negli ospedali

Continuano a calare i numeri negli ospedale: nelle terapie intensive ci sono 231 pazienti Covid con 20 nuovi ingressi in rianimazione, per un totale di 3 posti letto occupati in meno. I ricoverati nei reparti Covid ordinari sono -177 (ieri -166), per complessive 5.827 degenze.

Bollettino Covid 26 agosto 2022, la curva dei nuovi positivi

Dalla mappa interattiva della sulla situazione Covid in Italia è possibile osservare l’attuale andamento dei contagi, con i picchi registrati dalla curva dei nuovi positivi nelle ultime settimane.

Fonte foto: Dashboard Protezione civile

Bollettino Covid 26 agosto 2022: la situazione nelle regioni

Di seguito la situazione aggiornata regione per regione. Il primo dato indica il totale dei casi, il secondo numero (tra parentesi) le persone attualmente positive e la terza cifra (ancora tra parentesi) l’incremento giornaliero.

Lombardia: 3.459.038 (42.867) (3.017)

Veneto: 2.186.238 (50.797) (2.625)

Campania: 2.173.702 (112.443) (1.947)

Lazio: 2.010.737 (98.443) (1.576)

Emilia-Romagna: 1.814.104 (26.921) (1.752)

Sicilia: 1.613.544 (75.355) (1.484)

Puglia: 1.447.845 (21.590) (1.189)

Piemonte: 1.423.489 (33.474) (1.333)

Toscana: 1.372.090 (82.553) (942)

Marche: 601.368 (6.652) (742)

Liguria: 557.595 (7.924) (624)

Abruzzo: 535.828 (25.864) (938)

Calabria: 532.729 (68.340) (1.346)

Friuli Venezia Giulia: 473.155 (8.279) (595)

Sardegna: 436.984 (13.413) (541)

Umbria: 363.993 (4.280) (321)

P.A. Bolzano: 254.284 (2.154) (199)

P.A. Trento: 202.510 (3.227) (332)

Basilicata: 177.661 (7.936) (314)

Molise: 86.732 (4.494) (141)

Valle d’Aosta: 43.434 (816) (40)

Bollettino Covid 26 agosto 2021: la situazione un anno fa

Nello stesso giorno di un anno fa, il 26 agosto 2021, si erano registrati 7.221 nuovi casi di Covid-19 e 43 decessi.

Il totale dei vaccini anti Covid somministrati in Italia

Alla data del 25 agosto 2022 sono state somministrate in Italia 140,2 milioni di dosi di vaccino anti Covid, ripartite in questo modo:

Totale dei cittadini con almeno una dose: 49,424 milioni (91,54% della popolazione over 12 – persone con almeno una somministrazione);

Totale dei cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale: 48,68 milioni (90,16% della popolazione over 12 – persone che hanno completato il ciclo vaccinale);

Totale dei cittadini con almeno una dose + guariti da al massimo 6 mesi: 50,704 milioni (93,91% della popolazione over 12);

Totale dei cittadini con booster + guariti post seconda dose/unica dose: 42,63 milioni (89,38% della popolazione over 12).