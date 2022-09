Bollettino Covid 23 settembre 2022: calano ricoveri e decessi, i dati di tutte le regioni

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Il ministero della Salute ha diffuso nel pomeriggio di oggi, venerdì 23 settembre, il bollettino quotidiano sul coronavirus con tutti i dati aggiornati ai nuovi casi di contagio, ai guariti, ai decessi e ai ricoveri negli ospedali. Il punto della situazione in Italia.

Bollettino Covid 23 settembre 2022: i dati e la curva dei positivi

Il nuovo bollettino registra 21.085 nuovi contagi nelle ultime 24 ore a fronte di 151.607 tamponi processati. Nella giornata di ieri, giovedì 22 settembre, il numero dei contagi era stato pari a 22.527 su 165.415 tamponi eseguiti.

Il totale delle persone contagiate da quando è scoppiata la pandemia è salito a 22.262.452. Tasso di positività stabile al 13,9% (ieri si era attestato al 13,6%).

La curva dei nuovi positivi al Covid aggiornata al 23 settembre 2022

In calo i decessi registrati: 49 contro i 60 del 22 settembre. Le vittime totali da inizio pandemia hanno raggiunto la cifra di 176.824.

Bollettino Covid 23 settembre 2022: la situazione negli ospedali

I malati Covid che si trovano ricoverati in terapia intensiva sono 134, ossia 4 in meno rispetto a ieri.

Nei reparti ordinari i pazienti sono invece in totale 3.313, con 37 ricoveri in meno rispetto alla giornata precedente.

I dimessi/guariti sono stati complessivamente 17.003.

Bollettino Covid 23 settembre 2022: la situazione nelle regioni

Di seguito la situazione aggiornata regione per regione. Il primo numero indica il totale dei casi, il secondo (tra parentesi) le persone attualmente positive e il terzo (ancora tra parentesi) l’incremento giornaliero.

Lombardia: 3.536.238 (37.109) (3.661)

Veneto: 2.247.714 (37.298) (3.160)

Campania: 2.218.336 (39.771) (1.636)

Lazio: 2.054.266 (38.678) (2.039)

Emilia-Romagna: 1.850.155 (16.277) (1.526)

Sicilia: 1.642.506 (22.061) (942)

Puglia: 1.471.377 (9.083) (805)

Piemonte: 1.459.451 (33.503) (1.466)

Toscana: 1.395.322 (81.844) (1.107)

Marche: 616.264 (3.391) (565)

Liguria: 570.795 (4.993) (522)

Abruzzo: 553.180 (27.406) (618)

Calabria: 552.945 (37.879) (571)

Friuli Venezia Giulia: 486.472 (5.501) (639)

Sardegna: 446.874 (3.983) (375)

Umbria: 373.224 (3.605) (491)

P.A. Bolzano: 260.703 (2.664) (331)

P.A. Trento: 210.191 (2.527) (377)

Basilicata: 182.631 (5.039) (117)

Molise: 89.534 (3.567) (102)

Valle d’Aosta: 44.274 (587) (35)

Bollettino Covid 23 settembre 2021: la situazione un anno fa

Esattamente un anno fa, in questo stesso giorno, il 22 settembre 2021, si erano registrati 4.061 nuovi casi di contagio e 63 decessi. In totale le persone positive in Italia erano 105.083, circa 300mila in meno rispetto alla data odierna.

Il totale dei vaccini anti Covid somministrati in Italia

Alla data di venerdì 23 settembre 2022 sono state somministrate in Italia 140.6636.225 dosi di vaccino anti Covid, così ripartite:

Totale dei cittadini con almeno una dose: 49.430.775 (91,55% della popolazione over 12 – persone con almeno una somministrazione);

Totale dei cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale: 48.688.573 (90,17% della popolazione over 12 – persone che hanno completato il ciclo vaccinale);

Totale dei cittadini con almeno una dose + guariti al massimo da 6 mesi: 50.517.054 (93,56% della popolazione over 12);

Totale dei cittadini con booster + guariti post seconda dose/unica dose da al massimo 4 mesi: 42.386.469 (88,85% della platea).