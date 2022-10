Bollettino Covid 13 ottobre 2022: i ricoveri tornano a calare dopo diversi giorni. Contagi regione per regione

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Il bollettino Covid del ministero della Salute di oggi giovedì 13 ottobre 2022 ha reso noto che nelle ultime 24 ore ci sono stati 45.705 nuovi contagi da coronavirus (ieri 47.763), che portano il totale dall’inizio della pandemia a 22.990.201 unità. I decessi sono 66 (ieri 69), per un totale di 177.785. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese sono 215.035 (ieri 205.555). Il tasso di positività è passato dal 19,5% al 19,2% di oggi.

Bollettino Covid 13 ottobre 2022, la situazione negli ospedali

Rispetto al bollettino Covid del 12 ottobre 2022 risulta in aumento il dato delle terapie intensive, in crescita di 8 unità (ieri +4). Ora sono 236, con 37 ingressi del giorno. I ricoveri ordinari, invece, dopo diversi giorni, tornano a calare (sono 126 in meno, ieri +225). Il totale è pari a 6.358.

Bollettino Covid 13 ottobre 2022, la curva dei nuovi positivi

Dalla mappa interattiva sulla situazione del Covid-19 in Italia si può osservare l’attuale andamento dei contagi, con i picchi registrati dalla curva dei nuovi positivi nelle ultime settimane.

Fonte foto: Protezione civile La curva dei nuovi positivi al Covid in Italia, aggiornata alla data di giovedì 13 ottobre 2022.

Bollettino Covid 13 ottobre 2022: la situazione nelle regioni

Di seguito è riportata la situazione aggiornata regione per regione. Il primo dato indica il totale dei casi, il secondo numero (tra parentesi) le persone attualmente positive e la terza cifra (ancora tra parentesi) l’incremento giornaliero.

Lombardia: 3.673.896 (88.297) (8.771)

Veneto: 2.346.962 (66.632) (5.939)

Campania: 2.260.297 (46.178) (2.401)

Lazio: 2.115.842 (56.420) (3.875)

Emilia-Romagna: 1.910.554 (44.573) (4.070)

Sicilia: 1.666.292 (15.980) (1.443)

Piemonte: 1.536.440 (57.058) (4.991)

Puglia: 1.496.272 (14.243) (1.601)

Toscana: 1.435.562 (49.424) (2.675)

Marche: 638.481 (8.790) (1.335)

Liguria: 589.568 (9.740) (1.182)

Abruzzo: 573.717 (17.753) (1.148)

Calabria: 569.112 (11.720) (981)

Friuli Venezia Giulia: 509.177 (13.777) (1.435)

Sardegna: 457.652 (6.826) (751)

Umbria: 389.412 (8.463) (1.023)

P.A. Bolzano: 273.732 (6.574) (852)

P.A. Trento: 222.691 (5.464) (749)

Basilicata: 186.394 (5.438) (217)

Molise: 92.010 (4.213) (146)

Valle d’Aosta: 46.138 (1.460) (120)

Bollettino Covid 13 ottobre 2021: la situazione un anno fa

Esattamente un anno fa, cioè il 12 ottobre 2021, si erano registrati 2.772 nuovi casi di contagio e 37 decessi. Quel giorno erano stati eseguiti 278.945 tamponi. Il tasso di positività, in quella data, era pari all’1%.

Il totale dei vaccini anti Covid somministrati in Italia

Alla data di giovedì 13 ottobre 2022 sono state somministrate in Italia 141.117.816 dosi di vaccino anti Covid, ripartite in questo modo: