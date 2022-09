Bollettino Covid 1 settembre 2022: tasso di positività stabile e decessi in calo. Le regioni con più casi

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Sono 20.503 i nuovi contagi da Covid-19 e 68 le vittime registrate nelle ultime 24 ore in Italia, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute sull’epidemia da coronavirus. Il tasso di positività si attesta al 13,2% a fronte di 155.751 tamponi processati tra antigenici e molecolari.

Le persone guarite o dimesse rispetto a ieri sono +32.169 Sono invece 629.025 le persone in isolamento domiciliare (-11.604). Dall’inizio dell’epidemia, il numero di italiani che hanno contratto il Sars-CoV-2 arriva a 21.888.255 mentre le vittime ammontano a 175.663.

Bollettino Covid 1 settembre 2022, la situazione negli ospedali

I posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 207, con 18 nuovi ingressi, per un saldo tra entrate e uscite dalle rianimazione di -6. I ricoverati nei reparti ordinari in area Covid sono 4.962, in calo di 129 unità rispetto al bollettino precedente.

Bollettino Covid 1 settembre 2022, la curva dei nuovi positivi

Dalla mappa interattiva sulla situazione Covid in Italia è possibile osservare l’attuale andamento dei contagi. Dopo l’ondata di luglio 2022, il cui picco si è registrato il 12 con 142.967 casi, i positivi giornalieri sono andati via via diminuendo fino a stabilizzarsi intorno ai 20mila casi al giorno, con picchi di 30mila.

Bollettino Covid 1 settembre 2022, la situazione nelle regioni

Di seguito la situazione aggiornata regione per regione. Il primo dato indica il totale dei casi, il secondo numero (tra parentesi) le persone attualmente positive e la terza cifra (ancora tra parentesi) l’incremento giornaliero.

Lombardia: 3.476.403 (43.007) (2.972)

Veneto: 2.200.735 (48.047) (2.513)

Campania: 2.185.046 (103.810) (1.947)

Lazio: 2.020.463 (65.976) (1.698)

Emilia-Romagna: 1.823.059 (25.809) (1.657)

Sicilia: 1.621.759 (70.176) (1.387)

Puglia: 1.454.413 (19.503) (1.025)

Piemonte: 1.430.944 (32.820) (1.050)

Toscana: 1.377.549 (82.771) (933)

Marche: 605.266 (6.208) (598)

Liguria: 560.894 (7.478) (562)

Abruzzo: 540.255 (26.953) (665)

Calabria: 539.629 (63.274) (1.124)

Friuli Venezia Giulia: 476.338 (7.093) (591)

Sardegna: 439.544 (9.957) (423)

Umbria: 365.914 (3.742) (365)

P.A. Bolzano: 255.460 (2.016) (233)

P.A. Trento: 204.213 (3.220) (326)

Basilicata: 179.158 (7.139) (253)

Molise: 87.537 (4.426) (146)

Valle d’Aosta: 43.676 (769) (35)

Bollettino Covid 1 settembre 2021, la situazione un anno fa

Nello stesso giorno di un anno fa, cioè l’1 settembre 2021, in Italia sono stati registrati 6.503 nuovi casi di contagio e 53 decessi in 24 ore. Il tasso di positività, in quella data, era al 2,1%.

Coronavirus, totale vaccini somministrati in Italia all’1 settembre 2022

Ad oggi, in Italia, sono state somministrate 140.352.030 dosi del vaccino contro il Covid-19, così ripartite:

Totale dei cittadini con almeno una dose : 49.426.308 (91,54% della popolazione over 12 – persone con almeno una somministrazione);

: 49.426.308 (91,54% della popolazione over 12 – persone con almeno una somministrazione); Totale dei cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale : 48.682.933 (90,16% della popolazione over 12 – persone che hanno completato il ciclo vaccinale);

: 48.682.933 (90,16% della popolazione over 12 – persone che hanno completato il ciclo vaccinale); Totale con almeno una dose + guariti da al massimo 6 mesi : 50.680.875 (93,86% della popolazione over 12)

: 50.680.875 (93,86% della popolazione over 12) Totale dei cittadini che hanno ricevuto dose addizionale/richiamo (booster) : 42.568.028 (84,04% della platea della dose booster);

: 42.568.028 (84,04% della platea della dose booster); Totale dei cittadini che hanno ricevuto la seconda dose booster: 4.859.135 (28,35% della platea della seconda dose booster).