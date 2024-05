Boeing di Trump urta con l'ala un aereo in aeroporto in Florida durante il rullaggio, danni ai velivoli

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il Boeing 757 di proprietà dell’ex presidente americano Donald Trump è rimasto coinvolto in un incidente nell’aeroporto di West Palm Beach, in Florida, con un aereo privato. Secondo quanto riferito dai media americani, i velivoli si sono urtati mentre l’aereo del tycoon era in fase di rullaggio.

Incidente aereo per il Boeing di Trump

L’incidente aereo che ha coinvolto l’aereo di Donald Trump è avvenuto domenica 12 maggio, ma i media americani ne hanno dato notizia soltanto in un secondo momento.

Secondo quanto riferito dalla Federal Aviation Administration (Faa), l’agenzia statale responsabile dei voli civili Usa, il Boeing 757 di proprietà del tycoon avrebbe urtato un jet privato in fase di rullaggio.

L’aereo più grande, inizialmente non identificato come appartenente all’ex presidente, ma noto per il suo numero di coda, avrebbe urtato il più piccolo con l’aletta di estremità in fase di rullaggio.

Durante la manovra nell’aeroporto di West Palm Beach, i due velivoli si sono scontrati. Entrambi hanno subito danni.

Come sta Donald Trump

Non è ancora chiaro se al momento dell’incidente Donald Trump fosse a bordo del suo aereo.

Il Boeing 757 di Donald Trump

Si tratta di un Boeing 757 utilizzato dall’ex presidente per gli spostamenti all’interno del Paese, e non solo, per la sua campagna elettorale in vista delle prossime presidenziali che lo vedranno in sfida con il presidente uscente Joe Biden.

In passato il velivolo è stato oggetto di numerose polemiche in quanto, fermo per problemi tecnici in aeroporto a Orange County, per ripararlo sarebbero serviti troppi soldi.

L’aereo “d’oro” è stato quindi parcheggiato per quattro anni, col tycoon che solo in un secondo momento in vista della campagna elettorale ha provveduto a sistemarlo nonostante le cifre a sei zeri.

Nessun ferito nell’incidente

Secondo quanto trapela non ci sarebbero stati feriti.

L’aereo più grande, infatti, non ha riportato danni tali da aver provocato feriti. Sul jet più piccolo, invece, pare non ci fosse nessuno a bordo in quanto parcheggiato in pista.

Aperta indagine sull’incidente

Sull’incidente aereo avvenuto nell’aeroporto di West Palm Beach, in Florida, è stata aperta un’indagine della Faa.

All’agenzia statale responsabile dei voli civili Usa spetterà il compito di chiarire la dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità su quanto accaduto.