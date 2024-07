Ancora un episodio che punta i riflettori sui guasti tecnici di Boeing. Questa volta è accaduto all’aeroporto Los Angeles, dove un aereo di linea ha perso una ruota durante il decollo. A bordo c’erano 174 passeggeri e 7 membri dell’equipaggio. Nonostante il grave inconveniente, il volo è riuscito ad atterrare senza ulteriori danni e tutti sono rimasti illesi. Tuttavia l’incidente alimenta i timori riguardo alla sicurezza e all’affidabilità dei velivoli del produttore americano, già al centro di alcune controversie per guasti e problemi di manutenzione.

Nuovo incidente aereo per Boeing

L’incidente è stato confermato dalla compagnia americana United Airlines: lunedì 8 luglio un aereo di linea ha perso un pneumatico durante il decollo dall’aeroporto di Los Angeles.

Si trattava di un Boeing 757-200 con 174 passeggeri e 7 membri dell’equipaggio a bordo, diretto a Denver, in Colorado. Secondo quanto riportato da Ansa, il volo è riuscito ad atterrare in sicurezza, seppur con 25 minuti di ritardo, nonostante la ruota mancante.

Fonte foto: ANSA

La sede di Boeing

La compagnia americana United Airlines spiegato in un comunicato stampa che la ruota è stata recuperata a Los Angeles e sono in corso gli accertamenti per capire le cause che hanno provocato il guasto.

Secondo un portavoce di Boeing, l’aereo è stato consegnato alla compagnia nel 1994 e la produzione di questo modello è stata interrotta nel 2004. L’incidente ha spinto l’Autorità di Regolamentazione dell’Aviazione Americana (FAA) ad avviare una nuova indagine.

Boeing si dichiara colpevole degli incidenti al 737 Max

L’incidente a Los Angeles è avvenuto proprio il giorno in cui Boeing ha ammesso la propria responsabilità per i tragici incidenti del 737 Max nel 2018 e 2019, nei quali persero la vita 346 persone.

Il produttore di velivoli ha riconosciuto per la prima volta di aver ingannato gli enti di regolamentazione della sicurezza aerea americana (FAA) riguardo alla natura del nuovo sistema di controllo MCAS installato sul 737 Max.

Questo sistema automatico, in determinate condizioni, spinge verso il basso il muso dell’aereo, ma in entrambi i casi sopracitati si è attivato a causa di informazioni errate dei suoi sensori, portando alla perdita di controllo dei velivoli da parte dei piloti.

Boeing ha raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, per cui si impegnerà a investire 455 milioni di dollari nei prossimi tre anni al fine di migliorare i programmi di sicurezza e comfort.