Bluesky accoglie chi fugge da X ed Elon Musk, boom di iscritti: come funziona l'app e chi c'è dietro il social

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Complici le recenti polemiche che hanno visto protagonista il proprietario di X Elon Musk, la piattaforma Bluesky ha registrato un boom di iscritti. Ma come funziona questa app? E chi c’è dietro?

Cos’è Bluesky e chi c’è dietro al progetto

Bluesky è un progetto avviato nel 2019 da Jack Dorsey, che all’epoca era ancora il CEO di Twitter (poi trasformato in X dal nuovo proprietario Elon Musk).

Si tratta di una piattaforma di microblogging, come Twitter nella sua concezione originaria, che dopo un periodo “beta a numero chiuso” (che prevedeva l’iscrizione tramite una lista di attesa) nel febbraio del 2014 è diventato accessibile a chiunque, in ogni parte del mondo.

Fonte foto: ANSA

L’ex CEO di Twitter Jack Dorsey: c’è lui dietro Bluesky.

Come funziona Bluesky

Bluesky è una piattaforma di microblogging che utilizza un protocollo open source decentralizzato e che è disponibile per i sistemi operativi mobili Android e iOs e per il web.

A livello grafico e concettuale, Bluesky rappresenta l’alternativa a X più simile al vecchio Twitter.

Perché sta crescendo Bluesky

Nel mese di novembre 2024 Bluesky ha guadagnato 700 mila nuovi utenti nell’arco di una settimana, raggiungendo e superando la quota di 15 milioni di utenti.

Il COO di Bluesky Rose Wang ha riferito a The Verge che la maggioranza dei nuovi utenti che si sono riversati sulla piattaforma di microblogging proviene dagli Stati Uniti d’America, dove recentemente Donald Trump, supportato dal proprietario di X Elon Musk, ha vinto le elezioni Usa.

Diversi media e personaggi famosi hanno annunciato nei giorni scorsi l’addio a X. Tra questi c’è The Guardian, che ha fatto sapere che utilizzerà altre risorse per promuovere la sua attività giornalistica.

Chi ha lasciato X in Italia, da Piero Pelù a Elio

Anche in Italia sono diversi gli utenti vip che hanno annunciato l’intenzione di abbandonare X in aperta polemica con Elon Musk e le sue idee.

Il cantante Piero Pelù ha fatto riferimento alle “pericolosissime dichiarazioni neo totalitarie e neo imperialiste esternate da Musk”, mentre secondo la band Elio e Le Storie Tese, X è diventato ormai “una cloaca”. “Chi ha voglia di sapere le cose mie, ci sono gli altri canali”, ha scritto l’attore Vinicio Marchioni e anche il compositore Nicola Piovani ha annunciato che “è arrivato il momento di uscire” dal social network.

La fuga da X in Italia è in parte legata anche alle recenti dichiarazioni di Elon Musk sulla magistratura. “Questi giudici devono andarsene”, ha detto il numero uno di X sui giudici del Tribunale di Roma che hanno sospeso la convalida del trattenimento per 7 migranti portati in Albania. Sandro Ruotolo, giornalista e parlamentare europeo del Pd, a tal proposito ha dichiarato: “Le ultime prese di posizione del signor Musk contro i magistrati italiani, il suo rapporto stretto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il suo ruolo politico nell’amministrazione Trump, mi impediscono di continuare ad essere presente su X”.