Blue Origin porta nello spazio Katy Perry, la giornalista Gayle King e Lauren Sanchez, fidanzata di Bezos

Sarà un equipaggio al 100% femminile quello a bordo del razzo New Shepard della compagnia spaziale Blue Origin di Jeff Bezos, che verrà lanciato in orbita la prossima primavera. A bordo, fra le altre, anche la cantante Katy Perry, compagna dell’attore Orlando Bloom, la giornalista Lauren Sanchez, fidanzata del patron di Amazon, e la conduttrice televisiva Gayle King.

Ignota la data del lancio di New Shepard

Per la compagnia spaziale di Jeff Bezos si tratterà dell’undicesimo lancio. La data precisa della missione denominata NS-31 non è ancora stata stabilita.

Il lancio è volto a trasportare esseri umani oltre la linea di Kármán, situata a 100 chilometri sopra la superficie terrestre, che la comunità scientifica considera il confine tra l’atmosfera e lo spazio esterno.

Le altre passeggere saranno la scienziata specializzata in bioastronautica Amanda Nguyen, la ex scienziata missilistica della NASA e CEO di STEMBoard Aisha Bowe e Kerianne Flynn, produttrice cinematografica che ha svolto attività di beneficenza con The Allen-Stevenson School, The High Line e Hudson River Park.

Lo scopo della missione di Blue Origin

La missione è stata organizzata da Lauren Sanchez, che fra le altre cose è la vicepresidente del Bezos Earth Fund.

L’ultimo decollo della navetta New Shepard è avvenuto durante la missione NS-27 del 23 ottobre 2024.

Lauren Sanchez “è onorata di guidare un team di esploratrici in una missione che metterà alla prova la loro percezione della Terra, le incoraggerà a condividere le proprie storie e creerà un impatto duraturo che ispirerà le generazioni future”, si legge in una nota di Blue Origin.

Amanda Nguyen è stata candidata al Premio Nobel per la Pace nel 2019 per il suo impegno a favore delle vittime di violenza sessuale e diventerà la prima astronauta donna vietnamita e del Sud-est asiatico.

Il lancio di New Shepard a primavera 2025 sarà il primo con equipaggio al 100% femminile dai tempi della missione solitaria della cosmonauta sovietica Valentina Tereshkova nel 1963. L’azienda Blue Origin è stata fondata da Jeff Bezos nel 2000.

Come si svolge il lancio di New Shepard

Dopo il decollo, la capsula viene lanciata nello spazio per sperimentare la gravità zero. Il rientro a terra avviene dopo 15 minuti. Il costo del biglietto è di 200.000 dollari: praticamente 200 dollari e 22 centesimi al secondo.