Blocco traffico Roma, stop il 23 e il 24 dicembre: firmata l'ordinanza anti-smog, chi non può circolare

Blocco del traffico a Roma nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 dicembre 2022. A deciderlo è stato il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri che ha firmato un’ordinanza con effetto immediato che determina lo stop alle auto dopo gli ultimi rilevamenti oltre soglia delle polveri sottili nell’aria della Città Eterna.

Smog oltre i limiti, stop al traffico a Roma

Nelle due giornate che precedono il Natale, quelle fatte di corse su e giù per la città per comprare gli ultimi regali per amici e parenti, il traffico di Roma subirà uno stop. La decisione è arrivata direttamente dal Campidoglio dopo che gli ultimi dati sulle polveri sottili hanno fatto scattare il campanello d’allarme sullo smog.

Ben oltre la soglia consentita dalla legge, lo smog tiene sotto scacco la Capitale e il sindaco Roberto Gualtieri ha deciso di firmare un’ordinanza che determina il blocco emergenziale per alcune categorie di veicoli nella giornata di venerdì 23 e sabato 24 dicembre 2022. Nello specifico, il 23 dicembre verrà limitato il traffico dalle 17.30 alle 20.30, mentre il 24 lo stop sarà dalle 6.30 alle 9.30.

Stop al traffico, l’ordinanza: chi non può circolare e i divieti

Nell’atto firmato dal primo cittadino della Capitale è prevista la limitazione del traffico privato per le auto a benzina fino alla categoria Euro 3 e quelle a gasolio fino a Euro 4. Stop anche per i ciclomotori e motoveicoli (a tre e quattro ruote) alimentati a gasolio Euro 2.

Nell’ordinanza è presente anche il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa “aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti”. È anche fatto assoluto divieto di combustioni all’aperto di qualsiasi tipologia- dai falò rituali, ai barbecue e ai fuochi d’artificio s scopo d’intrattenimento- così come sarà vietata la sosta dei veicoli con il motore acceso.

Stop al traffico, ma mezzi di trasporto gratis

I romani, e non solo, avranno però modo di sorridere. Data la limitazione al traffico nelle giornate più calde in vista del Natale, il Comune della Città Eterna ha deciso di rendere gratuiti tutti i mezzi di trasporto pubblico sia il 23 dicembre, a partire dall’orario pomeridiano del blocco e fino a fine servizio, sia il 24 dicembre per tutta la giornata.