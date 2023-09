Blitz interforze a Tor Bella Monaca a Roma e nei Quartieri Spagnoli a Napoli: 800 uomini in campo dopo Caivano

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Due giorni dopo il blitz di Caivano, doppia operazione a Roma e Napoli. Nei quartieri di Tor Bella Monaca e i Quartieri Spagnoli, sin dalle prime luci dell’alba di giovedì 7 settembre, sono stati impegnati 800 operatori di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza in due vaste operazioni interforze con modalità ‘Alto Impatto‘. In corso perquisizioni alla ricerca di armi, droga, persone e veicoli sospetti.

Il blitz a Tor Bella Monaca: 500 uomini impegnati a Roma

A Roma è stata coinvolta anche la polizia locale.

La zona in cui si è concentrato il blitz è quella del quartiere di Tor Bella Monaca, dove sono in corso perquisizioni per la ricerca di armi e droga in oltre 80 appartamenti in via dell’Archeologia.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona del blitz a Roma, tra Torre Angela e Tor Bella Monaca

In tutto, secondo quanto riferito dall’Ansa, ci sarebbero sul campo 500 uomini.

Oltre alle perquisizioni volte a ricercare armi e droga sarà effettuata anche la bonifica di aree verdi intorno ai palazzi da parte del Servizio giardini del Comune.

Sul posto anche vigili del fuoco e personale dell’Acea.

Il vicario del questore di Roma, Francesco Ratta, ha dichiarato – ripreso dall’Adnkronos – che si tratta di “l’obiettivo è anche quello di ristabilire la legalità per quanto riguarda la parte delle occupazioni abusive delle abitazioni. Lo Stato si deve riappropriare di ciò che è suo, degli spazi e degli immobili che sono suoi e quindi è anche in corso un’ampia attività di monitoraggio di tutte le abitazioni”.

Cosa è stato trovato a Roma

Secondo quanto riferito dall’Adnkronos, della droga sarebbe stata trovata nell’ascensore e nelle fioriere sul tetto di un palazzo in via dell’Archeologia.

Scovato anche denaro contante, che è stato sequestrato: “Adesso faremo accertamenti per stabilire la provenienza dei soldi”, ha detto Ratta.

Nel corso dell’operazione sono state smurate diverse casseforti con l’aiuto dei vigili del fuoco e abbattute barriere come porte in ferro chiuse a chiave all’interno dei palazzi.

Il blitz nei Quartieri Spagnoli: 300 uomini a Napoli

A Napoli, invece, l’attività si sta svolgendo nella zona dei Quartieri Spagnoli con numerose perquisizioni e identificazioni di persone e veicoli sospetti

In campo ci sono 300 uomini.

Le forze dell’ordine stanno eseguendo numerose perquisizioni e identificando persone e veicoli sospetti.

Il dopo Caivano

Dopo Caivano, teatro dello stupro di due bambine, lo Stato fa sentire la sua presenza anche nel quartiere dove abitava il 17enne reo confesso dell’omicidio del 24enne musicista Giovanbattista Cutolo.

Del resto, lo stesso ministero dell’Interno, Matteo Piantedosi, martedì 5 settembre aveva dichiarato che l’operazione al Parco Verde non sarebbe stata isolata.