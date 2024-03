Biscotti Milka Oreo ritirati dai supermercati per possibile presenza di corpi estranei in plastica

Pezzi di plastica nei biscotti Milka Oreo. Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dai supermercati per rischio fisico, per via della possibile presenza di corpi estranei. Ecco cosa fare nel caso in cui si sia acquistato il prodotto e qual è il lotto coinvolto.

Qual è il lotto con i pezzi di plastica

Il Ministero della Salute, nella sua nota informativa, ha spiegato che il lotto di biscotti ritirato è il numero OSK0934422.

È stato prodotto in Polonia, nello stabilimento della Mondelez Polska Produktion.

Fonte foto: Ministero della Salute Una delle confezioni di biscotti Milka Oreo ritirate

La data di scadenza del lotto in questione è il 1° agosto 2024: le confezioni interessate pesano 37 grammi.

Cosa fare se si sono acquistati i biscotti Milka Oreo

Se avete acquistato una confezione di questo lotto di biscotti Milka Oreo, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarlo.

È invece opportuno riportarlo immediatamente al punto vendita: il personale del negozio provvederà alla sostituzione o al rimborso.

In caso di domande, l’invito ai consumatori è di chiamare il numero verde 800-055200.

Cosa fare se si inala un corpo estraneo

In caso di inalazione di un corpo estraneo, come un boccone di cibo o un pezzo di plastica, il consiglio di Humanitas è di capire prima di tutto se l’ostruzione sia:

parziale (il soggetto tossisce e respira);

(il soggetto tossisce e respira); completa (il soggetto non respira).

Nel primo caso non si interviene, nel secondo invece è opportuno chiamare i soccorsi e, nell’attesa, procedere con le manovre di disostruzione.

La più nota è quella di Heimlich, che non va però utilizzata con bambini al di sotto dell’anno (nel loro caso, infatti, vanno adagiati a pancia in giù sull’avambraccio di chi effettua la manovra e colpiti 5 volte tra le scapole col palmo della mano, in maniera decisa. Se il corpo estraneo non si smuove, il bimbo va girato a pancia in su e, con indice e medio, va pressato sul torace per 5 volte, al centro della linea tra i capezzoli, alternando questa manovra a colpi interscapolari finché il passaggio dell’aria non risulti nuovamente possibile).