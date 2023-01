Bisarca prende fuoco sull'A21 dopo un'esplosione: autostrada chiusa, chilometri di coda

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Un forte boato, seguito da diverse esplosioni. L’autostrada A21 Brescia-Piacenza è stata chiusa nel tratto in provincia di Cremona, vicino al confine col Piacentino, in seguito ad una bisarca andata in fiamme. Sul posto i mezzi di soccorso, traffico interrotto e lunghe code.

Bisarca prende fuoco sull’A21

Come riporta Ansa, l’incidente si è verificato all’alba di lunedì 30 gennaio, attorno alle 6.30, sull’autostrada A21 nei pressi di Cremona, tra Castelvetro e Bosco ex Parmigiano, frazione di Gerre de’ Caprioli.

Per cause da accertare, un tir carico di auto ha preso fuoco a seguito di un incidente. Gli abitanti della zona sono stati risvegliati da un forte boato, seguito da alcuni scoppi che si sono susseguiti.

L’incidente nel tratto dell’A21 tra Castelvetro e Gerre de’ Caprioli

I soccorsi

Immediati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cremona e Fiorenzuola per domare le fiamme e la polizia stradale per regolare il traffico.

Ancora tutta da accertare la dinamica dell’incidente, non è chiaro se siano rimasti coinvolti altri mezzi e se ci siano vittime o persone rimaste ferite.

A21 chiusa, chilometri di coda

A causa della bisarca in fiamme sulla carreggiata l’autostrada A21 è stata chiusa al traffico in quel tratto in entrambe le direzioni di marcia. Si segnalano lunghe code, fino a 11 km, in particolare tra Caorso e Cremona.

Disagi anche alla viabilità ordinaria della zona, dove si è riversato il traffico dopo la chiusura dell’autostrada.