Bimbo spara in casa e uccide un'altra bimba di 4 anni: usata la pistola del padre, con regolare porto d'armi

Un incidente degenerato in tragedia. Un bimbo ha sparato un colpo di pistola in casa e ha ucciso un’altra bimba di appena 4 anni. L’arma era del padre, che ha subito allertato i soccorsi. Per la piccola, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. È accaduto a River Grove, nella contea di Cook nei pressi di Chicago.

Bambino spara e uccide una bambina di 4 anni

Come riporta ‘Cbs News’, l’episodio ha avuto luogo alle 10 di mattina – ora locale – della mattina del 31 maggio.

In circostanze ancora da chiarire, un bambino ha esploso un colpo di arma da fuoco e ha colpito accidentalmente un’altra bambina di 4 anni mentre i due si trovavano in casa.

Un bambino ha sparato e ucciso accidentalmente una bimba di 4 anni, la pistola era del padre

Il primo a ricevere la notizia è stato il padre della piccola, avvertito da un altro bambino. L’uomo ha subito chiamato i soccorsi.

Quando i soccorsi sono arrivati al 2400 di West Street hanno trovato la bambina gravemente ferita. Poco dopo l’arrivo in ospedale, aggiunge ‘Abc7 Chicago”, la bambina è morta.

La pistola era del padre

La polizia della contea di River Grove ha riferito alla stampa locale che la pistola era di proprietà del padre del bambino.

Si tratta di una pistola regolarmente registrata con il Foid (Firearm Owners Identification).

Il padre ha riferito ai poliziotti che la pistola era conservata in casa in un punto in alto di un armadio. Gli agenti non hanno fornito altri dettagli su possibili persone coinvolte.

La West Suburban Major Crime Task Force – riferisce ‘Abc7 Chicago’ – sta conducendo le indagini per ricostruire le dinamiche della vicenda.

La bambina si chiamava Camila Ariana Duarte.

La tragedia dell’Indiana

L’episodio riportato ha alcune analogie con un fatto avvenuto a Muncie, nell’Indiana, nel luglio 2022.

Un bambino di 6 anni aveva trovato la chiave della cassaforte di casa all’interno della quale erano conservate due pistole. Il piccolo ne aveva presa una e aveva sparato colpendo la sorellina di 5 anni, uccidendola.

Per l’episodio erano stati arrestati i genitori Jacob Greyson e la madre Kimberly. Durante l’interrogatorio la coppia aveva riferito che talvolta il piccolo era stato portato al poligono di tiro per fargli acquisire dimestichezza con l’arma.