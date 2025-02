Bimbo morto a Marsa Alam, non c'è nessun tumore al cervello: l'autopsia smentisce le autorità egiziane

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il bambino morto in vacanza a Marsa Alam non aveva né un tumore al cervello né una polmonite batterica, come detto dai medici egiziani. L’autopsia ha rivelato che la sua morte sarebbe stata causata da un aneurisma cerebrale.

L’autopsia del bambino morto a Masa Alam

I risultati dell’autopsia condotta dai medici dell’Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale hanno smentito quanto riportato dall’Autorità Sanitaria del Mar Rosso riguardo la morte di Mattia Cossettini, il bambino di 9 anni morto a inizio gennaio a Masa Alam.

A uccidere il bambino sarebbe stato un aneurisma cerebrale, che avrebbe causato un’emorragia interna. Completamente esclusa la presenza di altre malattie concomitanti.

I medici egiziani avevano ipotizzato una serie di patologie al momento del ricovero, ma avevano poi indicato come cause della morte un tumore al cervello non precedentemente individuato e un’infezione polmonare.

Il caso di Mattia Cossettini

Mattia Cossettini, 9 anni, era in vacanza in Egitto con i genitori, a Marsa Alam, il 7 gennaio scorso. La famiglia stava facendo una gita in barca quando il bambino ha iniziato a sentirsi male.

Ha perso conoscenza, per poi riprendersi, e il medico del villaggio vacanza gli aveva diagnosticato un colpo di calore. Le sue condizioni si sono però velocemente aggravate.

Portato in ospedale, ha ricevuto una serie di diagnosi diverse, senza che i dottori potessero fare nulla. Poche ore dopo il ricovero è avvenuto il decesso.

Le dichiarazioni dell’avvocato della famiglia

I genitori non sono però convinti che le autorità egiziane abbiano agito correttamente: “Secondo i genitori vi è stata sicuramente una sottovalutazione del quadro clinico iniziale” ha dichiarato l’avvocato di famiglia.

“C’è poi stato un errore di refertazione da parte dei medici dell’ospedale generale governativo di Marsa Alam, che hanno interpretato la Tc senza intervenire poi su Mattia per l’assenza di attrezzature” ha continuato il legale.

“I sanitari hanno stimato le più svariate patologie, dal diabete alla broncopolmonite, citando addirittura il Covid come causa di un’ossigenazione bassa quando invece Mattia non aveva neanche la tosse” ha poi concluso il legale.