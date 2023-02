Bimbo di tre anni si spara e muore: la pistola trovata sul comodino, altro dramma negli Usa

Altra tragedia per l’uso sconsiderato delle armi da fuoco negli Stati Uniti d’America. Un bambino di tre anni è morto, dopo essersi sparato con una pistola da 9 millimetri. L’arma era tenuta dal padre sul comodino nella sua casa in Florida, a Deland, a nord di Orlando.

La ricostruzione della tragedia: parla lo sceriffo

Secondo la prima ricostruzione del tragico episodio resa nota da Mike Chitwood, lo sceriffo della contea di Volusia, il piccolo, insieme al fratellino di 7 anni, era stato affidato dai genitori, che si erano recati al supermercato, alla sorella di 16 anni.

Ed è proprio stata l’adolescente ad aver chiamato il 911, ha spiegato sempre lo sceriffo, nel fornire i dettagli del dramma.

Chitwood ha definito la telefonata della ragazza “straziante”: “Il mio fratellino si è sparato, c’è sangue dappertutto”, ha raccontato sotto choc all’operatore delle emergenze.

Una seconda pistola trovata sul frigorifero della cucina

Resta da chiarire con precisione il perché la pistola si trovasse sul comodino, cioè in una zona facilmente raggiungibile dal piccino deceduto. I genitori hanno raccontato alle autorità che l’arma, solitamente, era tenuta in una cassaforte che però è risultata rotta. Inoltre, nella dimora, è stata anche trovata una seconda arma sopra il frigorifero.

Il padre è un agente carcerario, ma non si tratta di pistole di servizio. “Questo non sarebbe mai dovuto succedere”, ha dichiarato lo sceriffo che per il momento non ha fatto alcuna incriminazione, spiegando che legge in Florida prevede che in caso di incidenti con le armi di bambini si debba aspettare sette giorni per eventuali arresti.

L’appello dello sceriffo: “Tenete le armi al sicuro e lontano dai bimbi e dagli adolescenti”

Lo sceriffo, infine, ha lanciato un appello alle famiglie che possiedono armi, invitandole a tenerle sotto chiave. “Se avete figli piccoli, anche teenager, dovete tenerle chiuse”, ha chiosato Chitwood.