Bimbo di due anni trovato morto a Vicenza in casa dalla madre: ipotesi malore, la Procura dispone l'autopsia

È stata disposta l’autopsia sul corpo del bimbo di 2 anni trovato morto in casa della madre a Vicenza nella serata di sabato 23 marzo.

Cosa è successo al bimbo morto in casa a Vicenza

Nella serata di sabato 23 marzo un bambino di 2 anni è deceduto all’interno della sua abitazione di Longare, in provincia di Vicenza.

Stando alla prima ricostruzione dei fatti riportata dal ‘Corriere della Sera’, il piccolo si sarebbe trovato in compagnia della madre, che era intenta a lavarlo. La donna si sarebbe assentata solamente per qualche momento e al suo ritorno avrebbe trovato il bambino riverso a terra e privo di sensi, probabilmente in seguito a un malore improvviso.

La mamma del bimbo ha lanciato l’allarme al 118, cercando nel frattempo di praticare le prime manovre di rianimazione, ma purtroppo senza alcun risultato. Una volta arrivati a Longare, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo.

L’ipotesi sulla morte del bimbo a Vicenza

All’interno della casa dove è avvenuta la tragedia sono intervenuti tempestivamente anche i carabinieri della compagnia di Vicenza, attualmente al lavoro per cercare di dare una spiegazione alla morte del piccolo che, stando a quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, non avrebbe manifestato particolari problemi di salute fino al momento della disgrazia.

L’ipotesi più accreditata sarebbe quella di una tragedia per cause naturali: un malore potrebbe aver causato l’arresto cardiocircolatorio. La risposta ai dubbi, però, potrà arrivare solo dopo che sarà effettuata l’autopsia.

La tragedia è avvenuta nella casa dove viveva il bambino a Longare, un paese in provincia di Vicenza.

Il precedente

La tragedia di Longare ricorda quanto avvenuto lo scorso 29 settembre in un asilo nido parrocchiale di Porcellengo. In quell’occasione, a perdere la vita era stato un bambino di soli 11 mesi, deceduto mentre stava riposando nel suo lettino.

A lanciare l’allarme, in quel caso, erano state le educatrici del nido, che si erano accorte che il bambino non respirava più. Nonostante il veloce intervento dei sanitari di Suem, anche allora, purtroppo, il bimbo era già morto e il personale medico non ha potuto fare altro che constarne il decesso.