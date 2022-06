Bimbo di 8 mesi muore annegato durante il bagnetto col fratello, indagano le autorità: la ricostruzione

Un bimbo di soli 8 mesi è morto dopo essere annegato durante il bagnetto in casa a Milano. Con lui era presente la madre, una donna di 36 anni di origine marocchina di 36 anni che viveva con i quattro figli. Il padre si trova infatti agli arresti domiciliari in un’altra casa.

La ricostruzione della tragedia

La tragedia si è consumata poco prima delle 16 in un appartamento al secondo piano di un palazzo in via Costantino Baroni, nella periferia Sud del capoluogo lombardo, nel quartiere Gratosoglio.

La mamma stava facendo il bagnetto al piccolo Marewan e al fratellino di 3 anni. Si sarebbe allontanata un attimo per prendere i giochi dei bambini.

La donna non aveva tappato lo scarico, ma il bambino più grande si sarebbe seduto sopra, e la vasca avrebbe iniziato a riempirsi. Il piccolo, di soli 8 mesi, sarebbe così annegatoin pochi centimetri di acqua.

I soccorsi al bimbo annegato

Il bimbo è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118 ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

I medici, al suo arrivo in reparto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Fonte foto: Tuttocittà Dove è avvenuta la tragedia.

Sull’accaduto indagano le autorità

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, il personale della Squadra mobile della Questura di Milano e la Polizia scientifica, che stanno indagando sull’accaduto.

I vicini di casa hanno subito preso le difese della donna, spiegando alle autorità che si è trattato solo di una “disgrazia”. Tuttavia sono ancora da accertare le responsabilità della 36enne.