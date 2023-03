Bimbo di 8 anni morto a scuola dopo un malore improvviso a Sant'Antonio Abate: stava facendo educazione fisica

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Tragedia in una scuola di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, nel pomeriggio di lunedì 27 marzo 2023. Un bambino di 8 anni, per cause ancora da chiarire, ha perso la vita dopo aver accusato un malore mentre stava facendo educazione fisica.

Dramma a Sant’Antonio Abate, morto bambino

Secondo quanto riferito dai media locali la tragedia è avvenuta presso il circolo didattico Antonio De Curtis. Nel primo pomeriggio di lunedì 27 marzo 2023 il 118 è intervenuto sul luogo dopo la segnalazione d’emergenza.

Il piccolo, che secondo quanto si apprende si chiamava Giovanni, avrebbe accusato un malore mentre stava facendo educazione fisica e sarebbe collassato davanti ai compagnetti. Immediati i soccorsi, ma per il bimbo di 8 anni non c’è stato nulla da fare.

Aperto un fascicolo di indagine

Il piccolo di 8 anni è stato trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Castellammare di Stabia, ma una volta arrivato in struttura è stato dichiarato morto. Ancora ignote le reali cause del decesso del bambino, per questo motivo la Procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro della salma e ha disposto l’autopsia.

Al De Curtis di Sant’Antonio Abate sono arrivati i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia per cercare tutti i riscontri ai racconti dei testimoni e per capire nel dettaglio cosa è avvenuto negli attimi precedenti al malore del piccolo e cosa sia successo realmente.

La Procura di Torre Annunziata ha deciso per l’apertura di un fascicolo di indagine al momento contro ignoti.

Altra morte sospetta a scuola

Quella del piccolo Giovanni è l’ennesima morte avvenuta a scuola in Italia in questo 2023. Da inizio anno, infatti, diversi sono stati gli episodi drammatici vissuti dietro i banchi. L’ultima, prima di quella di Sant’Antonio Abate, è stata quella avvenuta a Castelfiorentino lo scorso 22 marzo 2023, con un 17enne colto da malore.

In precedenza a Favara, in provincia di Agrigento, un ragazzino di 12 anni ha perso la vita al termine di un allenamento di basket.

Diverso, invece, l’episodio avvenuto in una scuola di Rovigo dove due studenti sono rimasti feriti nell’esplosione avvenuto in un’aula multifunzione. Si tratta dello stesso istituto dove a febbraio spararono a una professoressa con una pistola ad aria compressa.