Bimbo di 8 anni minaccia di accoltellare la maestra nella mensa di una scuola di Piacenza: "Volevo colpirla"

Nuovo drammatico caso di comportamento violento in una scuola elementare di Piacenza, dove un bimbo ha preso un coltello per minacciare la maestra che lo aveva rimproverato. Provvidenziale l’intervento di una collega.

La maestra lo rimprovera, lui minaccia di accoltellarla

Il caso è riportato dal quotidiano locale Libertà e fa riferimento ad un episodio avvenuto pochi giorni fa nella scuola Caduti del lavoro a Piacenza.

Qui, nella pausa pranzo e nei locali della sala mensa, una maestra ha rimproverato un bambino di otto anni imponendogli di fare confusione, ma la reazione non è stata quella desiderata.

Cresce la preoccupazione per gli episodi violenti nelle scuole

Mentre l’insegnante tornava al suo tavolo, il bambino avrebbe brandito il proprio coltello e avrebbe iniziato ad agitarlo in direzione della maestra minacciando di accoltellarla.

Il bambino avrebbe detto che voleva colpire l’insegnante

La vicenda non ha assunto contorni ancora più drammatici solo grazie al provvidenziale intervento di una collega docente, che ha visto tutto e si è affrettata a togliere il coltello dalle mani del minore.

Lo stesso, riferisce la fonte, non avrebbe battuto ciglio quando gli è stato chiesto cosa intendesse fare: “Volevo colpire la maestra” avrebbe dichiarato, aumentando le preoccupazioni circa il suo comportamento violento.

I genitori degli alunni della scuola elementare di Piacenza hanno chiesto un incontro per parlare di una situazione definita ormai di difficile gestione per via di casi sempre più allarmanti.

La preside Simona Favari, tuttavia, avrebbe minimizzato l’accaduto: “Comprendo i timori dei genitori ma assicuro che la scuola è attenta” ha detto al quotidiano Libertà, chiedendo la collaborazione delle famiglie.

Si è rischiato un altro caso come quello di Abbiategrasso

Quanto accaduto non può che ricordare l’episodio dell’istituto Alessandrini di Abbiategrasso, dove a fine maggio uno studente di 16 anni ha accoltellato la sua professoressa.

La donna è sopravvissuta, ha dovuto subire un intervento per la ricostruzione dei tendini del polso e si è detto shockata dall’accaduto, perché proprio non si aspettava l’attacco del giovanissimo – arrestato per tentato omicidio aggravato.

In seguito è emerso che lo studente nel periodo precedente all’aggressione aveva accumulato una serie di note disciplinari delle quali tuttavia il padre non sapeva niente. La famiglia, inoltre, non avrebbe rivolto pare di scuse all’insegnante ferita, come denunciato con rammarico dalla stessa.