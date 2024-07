Bimbo di 6 mesi morto in ospedale a Polla vicino Salerno, medici denunciati dai genitori: disposta l'autopsia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Morto a 6 mesi. Tragedia a Polla, vicino a Salerno, dove un bambino è morto in ospedale dopo che i genitori lo avevano portato al pronto soccorso in condizioni gravissime. La coppia ha denunciato quanto accaduto ai carabinieri che hanno aperto un’inchiesta.

Un bambino di 6 mesi è morto all’ospedale Curto di Polla, vicino a Salerno, per cause ancora da chiarire. Era stato portato dai genitori al pronto soccorso in condizioni molto gravi secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa.

La coppia di genitori che ha portato il proprio figlio di 6 mesi in ospedale a Polla era residente in un piccolo comune della Valle di Diano, Sala Consilina, in provincia di Salerno, e ha origini romene.

Madre e padre sono descritti come sotto shock. Dopo aver appreso della morte del loro figlio appena nato, hanno deciso di sporgere denuncia contro i medici dell’ospedale presso la locale caserma dei carabinieri.

La denuncia dei genitori ai carabinieri

Le forze dell’ordine, ricevuta la denuncia su quanto accaduto all’ospedale di Polla e sulla morte del bambino di sei mesi, hanno avviato un’indagine per chiarire gli eventi, che rimane circondata dal massimo riserbo.

I medici hanno affermato che le condizioni del bambino, una volta arrivato in ospedale, erano troppo gravi per salvarlo e che, nonostante sia stato fatto tutto il possibile per intervenire, non sia stato possibile evitare il decesso.

Il bambino era stato ricoverato in terapia intensiva. I carabinieri hanno disposto il sequestro della salma e della sua cartella clinica in modo che sia possibile effettuare i dovuti approfondimenti su quanto accaduto.

Le ipotesi sulle cause della morte

Al momento non ci sono certezze riguardo le cause della morte del bambino di sei mesi in provincia di Salerno. La rapidità degli eventi ha impedito ai medici anche di formulare una diagnosi certa prima che il bimbo morisse.

Tutte le ipotesi a riguardo trapelano dalle indagini svolte dai carabinieri per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Tra queste ci sarebbe lo shock settico, una grave reazione a un’infezione che causa un’infiammazione diffusa e in presenza di una pressione sanguigna molto bassa.