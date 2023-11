Bimbo di 6 anni caduto dal balcone a Reggio-Emilia: trasportato d'urgenza in ospedale, è in gravi condizioni

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Un bimbo di 6 anni è caduto dal balcone di casa in una frazione di Reggio-Emilia, da un’altezza di circa 4 metri. L’incidente è avvenuto mercoledì 8 novembre intorno alle 7:45. Il piccolo, immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, è ricoverato in gravi condizioni. Non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe riportato fratture e traumi seri. Sul posto anche la polizia per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità dei genitori.

Notizia in aggiornamento…