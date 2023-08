Bimbo di 6 anni annega in mare a Sottomarina, vicino Venezia: tragedia dopo l'allarme lanciato dei genitori

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Tragedia sulla spiaggia di Sottomarina, nel comune di Chioggia in provincia di Venezia, nel tardo pomeriggio di sabato 26 agosto 2023. Un bambino di 6 anni, spagnolo di origini ghanesi, è stato trovato privo di vita in mare da un bagnante dopo che i genitori, poco prima, avevano lanciato l’allarme perché non lo trovavano.

Bambino muore in mare

Il dramma si è consumato poco dopo le 19 di sabato 26 agosto nel mare di fronte alla spiaggia Astoria Beach di Sottomarina. Il piccolo di 6 anni si trovava proprio lì insieme alla famiglia in vacanza, avendo raggiunto Venezia negli scorsi giorni per partecipare a un evento.

Per cause ancora da accertare, la madre e il padre lo hanno perso di vista e dopo essersi resi conto dell’allontanamento del bambino avevano chiesto aiuto ai bagnini della struttura. Dalla torretta 12 è stato quindi lanciato l’allarme, con le ricerche partite in tutta la spiaggia.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Ma la tragedia era dietro l’angolo. Un bagnante, infatti, mentre camminava in acqua, ha sbattuto contro il corpo del piccolo che galleggiava in una zona in cui il livello del mare non era molto alto (circa mezzo metro). La situazione è apparsa subito drammatica e il peggio non è stato evitato.

Vani i soccorsi

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, con l’elicottero che ha tentato di atterrare nella zona e i sanitari che hanno tentato la rianimazione. Ma per il piccolo non c’era più nulla da fare.

Attorno agli ombrelloni si è creato un capannello a protezione per impedire ai curiosi di guadare, mentre la mamma e la zia del bimbo piangevano disperate sul bagnasciuga. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e la Capitaneria.

Il messaggio del sindaco

La notizia, tragica e sconvolgente, è arrivata anche al sindaco di Chioggia Mauro Armelao che sui social ha commentato la tragedia immane “che macchia purtroppo un’estate splendida”.

“Giungano a nome della città di Chioggia e da parte mia le più sentite condoglianze alla famiglia e ci stringiamo attorno a loro in questo momento difficile da accettare. Credo che in questo momento ci sia solo il silenzio come atto di amore verso questa piccola creatura” le parole del primo cittadino che ha poi ringraziato “i nostri giovani bagnini che quest’anno e non solo si sono sempre distinti e prodigati in salvataggi di vite umane”.