Bimbo di 5 anni muore soffocato da un pezzo di pane dopo tre giorni di agonia: dramma a Vermezzo con Zelo

Si è spento all’ospedale Niguarda di Milano Edoardo, il bambino di 5 anni rimasto soffocato da un pezzo di pane la sera di lunedì di 13 marzo a Vermezzo con Zelo.

La corsa d’urgenza in ospedale e il decesso

La tragedia è avvenuta in un appartamento di una palazzina di via Galileo Galilei dove il piccolo viveva con la madre e il padre di origini sudamericane.

Mentre stava cenando, il tozzo gli ha causato l’ostruzione delle vie respiratorie. Quindi la corsa d’urgenza all’ospedale Niguarda dove i medici in questi i giorni hanno provato a fare di tutto per salvarlo senza però riuscirvi. Il decesso è stato dichiarato nel pomeriggio di giovedì 16 marzo.

Fonte foto: ANSA

I dettagli della ricostruzione

Secondo la ricostruzione della drammatica vicenda, i genitori stessi hanno per primi cercato di liberare le vie respiratorie del figlio, poi hanno chiamato i soccorsi.

Quando il personale sanitario è giunto nell’abitazione del quartiere residenziale di via Galileo Galilei, le condizioni del bambino erano già disperate. Al punto da rendere obbligatorio il ricovero in terapia intensiva, dove per tre giorni il piccolo è rimasto sospeso tra la vita e la morte, prima di spegnersi.

I funerali si terranno sabato a Buccinasco, con sepoltura nel comune di Vermezzo con Zelo.

Il messaggio del sindaco

Alla famiglia di Edoardo, che da un anno si era trasferita nel comune tra Milano e Abbiategrasso, ha rivolto un messaggio di vicinanza il sindaco Andrea Cipullo a nome di tutta la cittadinanza.

“L’Amministrazione comunale e tutta la comunità di Vermezzo con Zelo – ha scritto sui social il primo cittadino – esprimono il proprio profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del piccolo Edoardo. Siamo vicini ai genitori e familiari e al loro grande dolore”.

I precedenti

L’episodio ricorda la notte dell’11 marzo del 2007 quando sempre a Vermezzo un bimbo di 2 anni era morto soffocato dalla pallina di un calciobalilla.

Solo pochi giorni fa, invece, un episodio simile si è verificato a Monza. Il 4 marzo una bambina di appena 8 mesi è morta dopo aver trascorso quasi una settimana in terapia intensiva: mentre stava mangiando, lunedì 27 febbraio, un boccone le è andato di traverso, provocandole una crisi respiratoria. Portata d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza, è morta dopo sette giorni.