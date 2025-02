Bimbo di 4 mesi morto dopo incidente a Carpaneto vicino Piacenza, grave la madre: l'auto è finita in un canale

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Grave incidente stradale in provincia di Piacenza, sulla provinciale Zena in direzione Cadeo all’altezza del comune di Carpaneto. Una donna di 26 anni ha perso il controllo del proprio veicolo, finendo in un canale fuoristrada e andando a sbattere contro un terrapieno di cemento. A bordo anche il figlio, neonato di 4 mesi, deceduto a seguito dello schianto.

Incidente a Carpaneto, Piacenza

Nel pomeriggio di venerdì 7 febbraio un tragico incidente si è registrato lungo la provinciale di Zena, in provincia di Piacenza.

Una vettura Ford Ka è uscita fuori strada all’altezza di Carpaneto, direzione Cadeo, finendo in un canale e schiantandosi in seguito contro un terrapieno di cemento.

L’impatto è stato molto violento, al punto da causare il ribaltamento su sé stessa dell’automobile.

Le due persone a bordo sono rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo ed estratte dopo un lungo lavoro congiunto di vigili del fuoco e sanitari del 118.

Morto un bimbo di 4 mesi

A bordo del veicolo si trovava un neonato di 4 mesi, nato lo scorso ottobre, figlio della donna alla guida.

Nel corso dello schianto, il piccolo ha riportato lesioni gravissime e, all’arrivo dei soccorsi, si trovava in condizioni disperate.

Il bambino è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma.

Ricoverato nel reparto di rianimazione, dove ha trascorso la notte, il neonato è deceduto nella mattinata successiva.

La madre in gravi condizioni

Alla guida della vettura si trovava la mamma del bambino, una giovane donna di 26 anni.

Nell’incidente la donna ha riportato numerose lesioni, ma la stampa locale segnale che, al momento, non si troverebbe in pericolo di vita.

Dopo essere stata soccorso dall’ambulanza della Pubblica Assistenza di Carpaneto e dagli agenti dei vigili del fuoco di Fiorenzuola, è stata trasportata all’ospedale di Parma.

Sul posto anche i carabinieri del Radiomobile della Valdara e la squadra di Morfasso, che hanno svolto i necessari accertamenti.

Sembra che l’auto sia uscita di strada in maniera autonoma e che nel sinistro non siano stati coinvolti altri veicoli.

Nelle ore successive alla tragedia, la provinciale è rimasta chiusa al traffico per permettere le delicate operazioni di soccorso e le doverose indagini.