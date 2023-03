Bimbo di 4 anni precipita a Roma dal balcone del secondo piano sul marciapiede: ricoverato in gravi condizioni

Dramma sfiorato lungo la mattinata di venerdì 24 marzo a Roma, in un palazzo di Centocelle.

Un bambino di 4 anni è precipitato dal balcone della casa in cui abita con i genitori e ora versa in gravi condizioni.

La caduta dal balcone e l’allarme

La tragedia si è verificata in un palazzo di via dei Fiori. Il piccolo è caduto dal secondo piano.

A dare l’allarme, intorno alle 6 del mattino, sono stati i genitori ed alcuni residenti della zona che hanno sentito gridare il bambino il cui volo è terminato sul marciapiede.

I soccorsi e il trasferimento del bimbo in ospedale

Sul posto è giunta la polizia ed anche un’eliambulanza che ha subito trasportato il giovanissimo ferito al policlinico Gemelli.

Le condizioni del bimbo sono considerate serie e la prognosi è riservata.

Le indagini per chiarire la dinamica del dramma

La polizia ha avviato le indagini per capire l’esatta dinamica che ha portato il piccolo di 4 anni a precipitare dal balcone.

Come mai il bambino era solo? E come è riuscito a gettarsi dal balcone? Sono queste le domande a cui gli investigatori stanno provando a dare una risposta in grado di spiegare cosa sia accaduto.

Sul posto anche la polizia scientifica per un lungo sopralluogo.