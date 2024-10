Bimbo di 4 anni cade dal balcone di casa a Osnago vicino Lecco, grave: da solo in casa, volo dal secondo piano

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un bambino di 4 anni è precipitato dal balcone di casa a Osnago, in provincia di Lecco, ed è ora grave in ospedale. Il tragico incidente è avvenuto mentre il piccolo si trovava solo in casa, lasciato solo per pochi istanti dalla madre perché doveva andare a prendere il fratello maggiore. Il bimbo ha fatto un volo dal secondo piano del palazzo: rimasto cosciente, ma in condizioni critiche, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Bimbo precipita dal balcone a Osnago

Il drammatico incidente di Osnago è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 3 ottobre, tra le 16 e le 17. Il bambino di 4 anni è precipitato dal balcone di casa al secondo piano di un condominio sito in via Giuseppe Mazzini.

Il piccolo era solo in casa quando la madre, per pochi minuti, si è allontanata per andare incontro al figlio maggiore che rientrava da scuola, mentre il padre si trovava al lavoro.



L’incidente è avvenuto a Osnago, in provincia di Lecco

Caduto dal secondo piano, il bambino è grave

Un passante avrebbe udito il rumore sordo del corpo che impattava al suolo e ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’auto medica, mentre l’elisoccorso è stato fatto decollare d’urgenza.

Nonostante la caduta, il bambino era cosciente e piangeva quando i soccorritori dell’eliambulanza di Areu sono intervenuti. In particolare, il piccolo avrebbe riportato un grave trauma cranico in seguito all’impatto con il suolo.

L’elicottero è atterrato in uno spazio aperto vicino, in piazza della Pace, per poi ripartire rapidamente verso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, noto per la sua competenza in chirurgia pediatrica e neurorianimazione.

La madre andava incontro al figlio più grande

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Osnago e Lomagna, insieme ai carabinieri della compagnia di Merate.

La dinamica precisa dell’incidente è ancora da accertare ufficialmente. Si ipotizza che mentre la madre scendeva le scale per accogliere il figlio maggiore, il bambino più piccolo possa essersi affacciato dalla ringhiera del balcone al secondo piano per salutare il fratello, perdendo l’equilibrio.

Un caso del tutto simile a quanto avvenuto alcune settimane fa a Piacenza, dove un bambino ancora più piccolo, di soli due anni, è a sua volta precipitato da un balcone.

Il commento del sindaco di Osnago

Sul posto anche il sindaco di Osnago, Felice Rocca. “Adesso devono essere valutati eventuali danni neurologici” ha spiegato il primo cittadino a La Provincia unica.

L’incidente è avvenuto in una zona centrale del paese, aspetto per il quale la notizia ha avuto un’eco immediata, suscitando sgomento. La famiglia, di origini nigeriane, si è stabilita da diversi anni sul territorio ed è molto conosciuta, con il bambino maggiore che frequenta le scuole elementari a Osnago.