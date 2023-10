Bimbo di 3 anni cade dal terrazzo di casa a Brembate e finisce in ospedale: il piccolo sarebbe fuori pericolo

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Attimi di paura a Brembate, in provincia di Bergamo, per un bambino di 3 anni. Il piccolo, infatti, è caduto dal terrazzo di un appartamento al piano rialzato. I familiari hanno subito chiamato il 112. Ad intervenire, infatti, sono stati i soccorsi sanitari del 118 che hanno prima provveduto a stabilizzare il bimbo e poi lo hanno portato in codice giallo in ospedale. Il bambino non è in pericolo di vita: dopo la caduta avrebbe riportato una ferita al volto e forse una frattura al polso. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara.

L’apprensione dopo la caduta e l’arrivo dei soccorsi

Erano da poco trascorse le 17 di venerdì 27 ottobre quando un bimbo di appena 3 anni è caduto dal terrazzo di una casa al piano rialzato di un condominio di Brembate, in provincia di Bergamo.

La vicenda è stata riportata dal quotidiano ‘L’Eco di Bergamo‘ che ha spiegato come sul posto dell’incidente siano immediatamente arrivati i soccorsi allertati dai familiari del bambino che hanno chiamato il 112 subito dopo la caduta.

Fonte foto: Tuttocittà.it Brembate, in provincia di Bergamo, dove si è verificato l’incidente

Il giornale racconta che il personale sanitario intervenuto ha provveduto a prestare i primi soccorsi al piccolo che sarebbe rimasto sempre sveglio.

Trasportato in codice giallo in ospedale

Una volta stabilizzato, il bimbo sarebbe quindi stato trasportato in elisoccorso all’ospedale ‘Papa Giovanni XXIII’ dove lo avrebbero raggiunto anche i suoi familiari.

Il bambino è stato subito sottoposto ad alcuni esami diagnostici e, sempre secondo quanto riportato da ‘L’Eco di Bergamo‘, avrebbe riportato una ferita lacero-contusa al volto e forse una frattura al polso.

Fortunatamente il piccolo non sarebbe in gravi condizioni. Resta da capire quale sia stata la dinamica della caduta.

Da chiarire la dinamica dell’incidente

Sul posto dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Brembate che avrebbero proceduto a eseguire i rilievi necessari a chiarire la dinamica della caduta.

I carabinieri, inoltre, avrebbero anche raccolto testimonianze per capire come sia avvenuto l’incidente domestico che ha visto come protagonista il bimbo di 3 anni.

Viene in mente la tragedia sfiorata a Torino, solo qualche mese fa, quando una bambina è precipitata dal quinto piano di un condominio venendo afferrata al volo da un passante che l’ha miracolosamente salvata.