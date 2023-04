Bimbo di 2 anni trovato morto nella bocca di un alligatore in Florida: la madre è stata uccisa a coltellate

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Ha appena due anni il bambino trovato morto nella bocca di un alligatore. La scoperta è stata fatta il 31 marzo in Florida, dove un agente di polizia ha recuperato il copro del bambino. Il piccolo è stato ritrovato privo di vita dopo due giorni dalla sua scomparsa e a parecchia distanza dalla zona della sua abitazione. L’allarme per la ricerca del piccolo era scattato la sera di mercoledì 29 marzo, quando la mamma del bambino è stata ritrovata morta in casa sua. La donna avrebbe ricevuto diverse coltellate. Adesso il compagno della giovane donna è accusato di duplice omicidio.

La morte della mamma del bambino scomparso

Mercoledì sera 29 marzo la polizia ha ritrovato Pashun Jeffery morta. La madre del bambino, appena 20enne, si trovava per terra ricoperta di sangue con diverse ferite visibili a causa delle numerose coltellate ricevute.

La polizia si è recata a casa della donna perché la 20enne non rispondeva alle tradizionali chiamate serali dei genitori che, probabilmente, volevano salutare la figlia e il nipotino.

Così è scattato l’allarme. Ma al momento della scoperta del cadavere della donna, il caso si è mostrato più complesso del previsto: in casa mancava suo figlio. Il piccolo di soli due anni era scomparso.

Il compagno accusato di duplice omicidio

Secondo le informazioni raccolte, sarebbe stato Thomas Mosley, il compagno della donna, a ucciderla. Anche lui è giovanissimo, appena 21enne.

Stando alle ipotesi degli agenti, l’uomo sarebbe andato a casa di sua madre dopo aver consumato l’omicidio della sua compagna.

La stessa sera, inoltre, si sarebbe recato in ospedale per farsi curare le ferite riportate in seguito all’aggressione. Adesso, il 21enne è accusato di duplice omicidio, ma sembra che non abbia risposto alle domande degli inquirenti.

Poco più di un mese fa, sempre in Florida, un uomo ha ucciso tre persone tra cui una bambina di soli 9 anni.

Il mistero del bambino finito nella bocca di un alligatore

Resta un mistero come il bambino possa essere finito nella bocca di un alligatore. Chi sta seguendo il caso, infatti, non ha rilasciato dettagli sulla pista seguita.

Quel che è certo è che il bambino è stato allontanato parecchio da casa. In particolare, il piccolo è stato ritrovato a circa 15 Km dalla sua abitazione, a ridosso di un parco gioco per bambini.

Gli investigatori hanno solo detto che non avrebbero voluto trovarlo in questo modo, dovendolo riportare alla famiglia in condizioni raccapriccianti.