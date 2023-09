Bimbo di 18 mesi morto a Portogruaro, trovato in strada dalla madre: colpito alla testa, ipotesi incidente

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Un bambino di 18 mesi è morto nell’ospedale a Portogruaro (Venezia) dopo un grave trauma alla testa. Trovato in strada agonizzante dalla madre, si ipotizza sia colpa di un incidente stradale con omissione di soccorso. Altre ipotesi, non del tutto escluse per quanto meno certe sono: maltrattamenti o ferimento autonomo.

Il fatto

I Carabinieri indagano sulla morte di un bambino di 18 mesi, trovato in fin di vita sulla strada e trasportato d’urgenza in ospedale. Nulla da fare però, il piccolo ha perso la vita nella struttura per la grave ferita riportata alla testa.

La ricostruzione degli eventi per stabilire le responsabilità è nelle mani dei Carabinieri. I genitori non hanno saputo spiegare i fatti che hanno portato alla tragedia. Si cerca la risposta ai motivi che hanno portato il piccolo di un anno e mezzo (18 mesi) lontano dalla famiglia, per quanto tempo e come è stato possibile.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il bambino di 18 mesi è stato ritrovato in strada a Portogruaro dalla madre

L’ipotesi

Secondo le prime ipotesi sembra possibile che il piccolo di 18 mesi si sia allontanato dai genitori nella prima serata di lunedì 11 settembre. Senza essere visto è arrivato da solo in strada, dove un’auto lo ha investito ed è fuggita senza prestargli soccorso.

La presenza dell’ematoma alla testa (i medici parlano di “lesione al capo per schiacciamento”) lascia presupporre questa ipotesi, ma non si escludono altre piste, per quanto molto meno probabili. Tra queste il ferimento autonomo del bambino o ipotesi dolose, come il maltrattamento.

I soccorsi

Il piccolo di 18 mesi, figlio di una coppia serba da poco trasferita nella frazione di Mazzolada di Portogruaro, è stato trasportato d’urgenza in gravi condizioni in ospedale. È stata la madre a scoprire il figlio a terra, prima di salire in macchina in una corsa verso l’ospedale di Portogruaro.

I medici però non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Mentre i Carabinieri non escludono altre piste, per i medici legali sono da escludere maltrattamenti o ferimento accidentale. La ferita alla testa è compatibile con lo “schiacciamento da investimento”. Si cerca quindi un’auto e la persona alla guida, che rischia una pena per omicidio stradale (con aggravanti) se l’ipotesi risultasse corretta.